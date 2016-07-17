دیوان محاسبات برای مقابله با تخلفات نقص دارد

الیاس نادران نماینده مردم تهران در ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین الزامات و فوریت کاری دیوان محاسبات کشور در شرایط فعلی، اظهارداشت: اقدام به موقع در پیشگیری از تخلفات و بازدارندگی نسبت به رفتار مدیران دولتی و نیز تعامل مثبتی که مانع وظایف جاری آنها نشود، باید از اولویت های کاری مهم دیوان محاسبات در حال حاضر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما دیوان محاسبات در برابر تخلفات اقدام به موقع انجام می دهد یا خیر، گفت: کاستی هایی در این رابطه دیده می شود؛ چرا که اتفاقات فعلی در حوزه مفاسد نشان می دهد که کاستی ها و کم کاری هایی در این حوزه وجود داشته است.

نادران درباره جنبه فنی و اجرایی این کاستی های عملکرد دیوان محاسبات تصریح کرد: همه اجزای دیوان محاسبات درگیر این مسئله هستند و این شامل ریاست تا دادسرا و مستشاری دیوان می شود.