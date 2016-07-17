شورا لایحه به روزرسانی تجهیزات آتش نشانی را مصوب کند

به گزارش خبرگزار ی مهر، رحمت الله حافظی ضمن تسلیت شهادت علی قانع آتش نشان فداکار، اظهار کرد: سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل دو درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش نشانی مصوب شد که بر اساس آخرین گزارشات تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این منابع به آتش نشانی پرداخت شده است.

وی با اشاره به لایحه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی، گفت: برای این لایحه ابتدا شهرداری بودجه هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده بود. این لایحه طی جلسات متعدد در نهایت به ۶۰۰ میلیارد تومان در طی برنامه پنج ساله تقلیل یافت و در بررسی این لایحه در صحن، اعضا بر ارائه لایحه محل تامین درآمد از سوی شهرداری تاکید کردند. این لایحه آماده شده است و در هفته جاری در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری همچنین تصریح کرد: امیدواریم این لایحه با همکاری اعضای شورای شهر به تصویب برسد تا برای تامین منابع مالی پیش بینی های لازم صورت گیرد و سازمان آتش نشانی نیز از این فرصت برای ارتقای تجهیزات استفاده کند.

حافظی همچنین به لایحه توسعه بهبود خدمات آتش نشانی نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه در حال حاضر در دستور کار دو کمیسیون معماری وشهرسازی و برنامه و بودجه است و امیدواریم این لایحه سریعتر به صحن ارائه شود.

وی در پایان از شهرداری تهران خواست تا برای بهبود وضعیت خانواده شهید قانع، آتش نشان فداکار اقدامات لازم را داشته باشد زیرا خانواده این شهید در اطراف شهر اسکان دارند و نیاز است به شهر تهران منتقل شوند.