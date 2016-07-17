ابلاغ فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق با توجه به تبصره یک از بند چهار ماده ۱۲ فصل سوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین ماده ۸ ضوابط اجرایی ماده ۹ آییننامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با هدف اجرای صحیح قانون، ارتقاء جایگاه نظارت و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، ایجاد ثبات و رضایتمندی در کارگزاریهای صندوق، افزایش رقابت سالم و اقتصادی کردن فعالیتهای کارگزاران تدوین شده است.
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