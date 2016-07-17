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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

ابلاغ فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق روستاییان و عشایر

ابلاغ فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق روستاییان و عشایر

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق را به مدیران استانی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق با توجه به تبصره یک از بند چهار ماده ۱۲ فصل سوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین ماده ۸ ضوابط اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با هدف اجرای صحیح قانون، ارتقاء جایگاه نظارت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، ایجاد ثبات و رضایت‌مندی در کارگزاری‌های صندوق، افزایش رقابت سالم و اقتصادی کردن فعالیت‌های کارگزاران تدوین شده است.

متقاضیان برای مطالعه این دستورالعمل می‌توانند فایل‌های پیوست را دریافت و مطالعه کنند.

کد مطلب 3715826
مهناز قربانی مقانکی

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