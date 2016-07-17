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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

معاون فنی و عمران شهرداری تهران

لاینینگ تونل توحید در محل نفوذ آب انجام شد

لاینینگ تونل توحید در محل نفوذ آب انجام شد

معاون شهردار تهران گفت: با توجه به نفوذ آب آبنمای میدان جمهوری از تراز فوقانی به تراز تحتانی این تونل شهری، به دلیل انجام لاینینگ و آب بندی در مدت کوتاهی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با اشاره به فعالیت دوباره تونل توحید گفت: امروز ظهر همکاران ما متوجه نفوذ آب به داخل تونل توحید شدند که برای انجام بررسی های لازم و لاینینگ آن اقدام به بستن مسیرهای ورودی تونل کردیم.

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد دلیل نفوذ آب به داخل تونل، نشت آب از آب‌نمای میدان جمهوری بوده است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه اقدامات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب داخل تونل انجام شد، بیان کرد: همچنین عملیات لاینینگ در محدوده محل نفوذ آب برای استحکام بخشی این قسمت از تونل انجام شده است.

به گفته جاوید؛ اکنون دو لاین از مسیر تونل توحید باز است و امکان تردد خودروها وجود دارد و تا ساعاتی دیگر لاین سرعت این تونل نیز باز خواهد شد.

کد مطلب 3715834
نورا حسینی

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