۴۷ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی سربیشه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر براتی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عزم جدی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر و امید اظهار داشت: اعطای تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با فرض اینکه این طرح‌ها الزاما تا پایان سال به بهره‌برداری برسند تصویب شده است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به واحدهای نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تامین منابع مالی طرح های توجیه دار صنعتی و تولیدی اختصاص می یابد، افزود: در این راستا ۱۰ طرح و بنگاه اقتصادی صنعتی برای دریافت این تسهیلات در ثامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به بررسی درخواست های متقاضیان گفت: از این تعداد ۹ واحد دارای شرایط دریافت تسهیلات تشخیص داده شدند.

براتی توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها در صورت دریافت تسهیلات را مبنای اصلی پذیرش طرح ها برای ارائه تسهیلات اعلام کرد و افزود: ۹ واحد صنعتی شهرستان برای دریافت تسهیلات در مرحله ارجاع به شعبه قرار گرفته اند.

وی با اشاره به معرفی شش واحد برای دریافت تسهیلات به شعب بانک های عامل گفت: اعطای ۴۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال تسهیلات برای این واحدها مورد تصویب قرار گرفته است.

براتی با بیان اینکه پنج واحد جهت تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به بانک معرفی شده اند، گفت: یک واحد جهت تأمین سرمایه ثابت به مبلغ دو میلیارد ریال به بانک‌های مورد درخواست معرفی شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه بیان داشت: یک واحد صنعتی دیگر شهرستان نیز برای دریافت تسهیلات در مرحله کمیته بررسی قرار دارد.