فعالیت پایگاه های تابستانه در جنوب تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، سید احمد صفوی اظهار داشت: فعالیت پایگاه های تابستانی منطقه ۲۰ تهران با حضور هزار و۵۰۰ نفر از دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی آغاز شده است.

صفوی به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مدارس رسالت، شهید نامجو، مکتب اسلام، حضرت معصومه(س) و کانون های آموزشی سمیه، شهید رجایی و امام خمینی(ره) از محل های اجرای این طرح آموزشی و فرهنگی هستند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های پیش بینی شده در طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان علاوه بر تفریحات سالم، رویکرد مهارت آموزی نیز دارد، گفت: کارگاه های آموزشی متنوعی در زمینه های هنری، نمایشی، اجتماعی و شهروندی برای این دانش آموزان تدارک دیده شده است تا به همراه فعالیت های ورزشی و گردشگری، مهارت های لازم را کسب کنند.

صفوی به اجرای ویژه برنامه های مذهبی و آئینی نیز اشاره کرد و ادامه داد: مبلغان و مشاوران مذهبی نیز در قالب طرح نسیم بهشت با دانش آموزان همراه هستند و به سوالات و شبهات دینی و مذهبی آن ها پاسخ می دهند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه طرح زیست محیطی آسمان آبی، زمین پاک نیز در این طرح تابستانی به دانش آموزان معرفی می شود، گفت: استفاده از ظرفیت دانش آموزان به عنوان موثرترین قشر جامعه، همواره از اولویت های مدیریت شهری بوده است و اکثر برنامه های اجتماعی و فرهنگی با محوریت این قشر به اجرا در می آید.

طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با مشارکت شهرداری منطقه ۲۰ تهران و ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهرری در هفت پایگاه تابستانی در حال اجرا بوده و دانش آموزان علاقه مند برای استفاده از این فرصت، می توانند به سراهای محله مراجعه کنند و یا با شماره ۵۵۹۰۳۳۴۴ تماس بگیرند.