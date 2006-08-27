برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي محدود مي شود

مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : براساس برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب لوايح بودجه سنواتي صورت مي گرفت در حالي كه طي چند سال اخيرتحت عنوان ماده يك قانون برنامه چهارم ، لوايح متعددي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس آمده است .

وي با بيان اينكه بر اساس ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس با لوايح بودجه اي ، برنامه قابل اصلاح نيست، افزود: اصلاح برنامه با ارائه يك لايحه مستقل صورت مي گيرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هدف لوايح ارائه شده به مجلس برداشت از حساب ذخيره ارزي با عنوان اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم بود و اين موضوع بر خلاف آئين نامه داخلي مجلس و حتي خود ماده يك برنامه چهارم توسعه بود.

وي با اشاره به طرح ارائه شده توسط كميسيون برنامه و بودجه به مجلس تحت عنوان اصلاح ماده يك اظهار داشت : بر اساس اين اصلاحيه ، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي ، بايد در قالب بودجه سنواتي و يا متمم بودجه صورت گيرد وبرداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب طرح ها و لوايح ديگر امكانپذير نيست.

تمدن خاطر نشان كرد : اين اقدام به منظور جلوگيري ازبرداشت از حساب ذخيره ارزي به جز از طريق لايحه بودجه ساليانه و متمم بودجه بود.

وي با بيان اينكه بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود حداكثر 50 درصد حساب ذخيره ارزي در اختيار بخش خصوصي باشد، افزود : اين سهم به دليل اينكه حداكثر سهم مدنظر قرار گرفته بود هيچ گاه رعايت نشد به همين منظور در اين اصلاحيه دولت ملزم به پرداخت 50 درصد از مبالغ حساب به بخش خصوصي شده است .