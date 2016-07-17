دبیر جشنواره تئاتر بسیج منصوب شد/ دو اجرایی شدن «هنگامی که ...»

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری رئیس سازمان بسیج هنرمندان طی حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج، کوروش زارعی به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«با عنایت به سوابق ارزشمند هنری، انقلابی و ارزشی شما در برگزاری جشنواره­ های فرهنگی و هنری و بنا به پیشنهاد معاون امور انجمن ها و تشکل های هنری و ادبی سازمان، شما را به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج منصوب می نمایم.

امید است با عزمی جهادی و بهره گیری از تجارب ارزشمند پژوهشگران و صاحب نظران کشور در حوزه تئاتر، برابر سیاست های کلان سازمانی جشنواره دوازدهم بستری برای رشد و تعالی هنرمندان بسیجی حوزه نمایش بوده و حضور جدی، پرتلاش و جاودانه بسیجیان در صحنه های تئاتر، کارکرد هنر در وفاداری به آرمان های شهدا و امام راحل را تحکیم نموده و به عنوان سلاحی برنده در زمانه جنگ نرم در پشتیبانی از جبهه فراگیر و مومن به انقلاب اسلامی نقش آفرین باشد.

توفیق الهی و دعای خیر بسیجیان رفیق راهتان باشد.»

نمایش «هنگامی که ...» به دلیل استقبال مخاطبان دو اجرایی شد

نمایش «هنگامی که...» به کارگردانی حمید پورآذری به دلیل استقبال تماشاگران تا پایان اجرای خود دو اجرایی می شود.

حمید پورآذری سرپرست گروه تئاتر پاپتی ها، نویسنده و کارگردان تئاتر اثر جدید خود را به قلم نشمینه نوروزی از روز یکشنبه در بنیاد امید مهر روی صحنه برده است.

در این اثر هنرمندان جوانی چون نازیلا احمدی، زهرا امینی، لیما باقری، حکیمه جعفری، فاطمه جعفری، سارا رضایی، فرحناز سبزواری، شادی شهریاری احمدی، ام البنین صادقی، مهدیه غلام‌علیزاده، نادیا غلامی، سمیه کریمی، زهرا موسوی مهر به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش تا اول مرداد هر روز در دو سانس ۱۷ و ۱۹ در بنیاد امید مهر واقع در خیابان سپهبد قرنی، (نرسیده به پل کریم خان)، خیابان کلانتری غربی، پلاک ۷۲ به صحنه می رود. این نمایش تمدید نخواهد شد.