سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه دومین گزارش سه ماهه اجرای برجام توسط وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: کمیسیون در جلسات آینده محتوای این گزارش را با حضور مسئولان وزارت امور خارجه بررسی خواهد کرد.
وی افزود: علاوه بر این اعضای کمیسیون به تشکیل جلسه با صاحبنظران اقتصادی و مسئولان و کارشناسان بخشهای مختلف مرتبط با برجام میپردازند و بازدیدهای میدانی از تاسیسات هستهای نیز در دستور کار خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعطیلات تابستانی دو هفتهای مجلس برای سرکشی به حوزههای انتخابیه که از شنبه آینده شروع خواهد شد، خاطرنشان کرد: پس از این تعطیلات، کمیسیون امنیت ملی گزارش خود را درباره روند ششماهه اجرای برجام، تهیه، جمعبندی و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.
نقوی حسینی افزود: البته طی این مدت اعضای کمیته هستهای کمیسیون نیز جلسه خواهند داشت تا مقدمات گزارش را فراهم کنند.
به گزارش مهر، بر اساس قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، وزارت خارجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد و این کمیسیون نیز موظف است پس از بررسی گزارشهای دریافتی، هر شش ماه یکبار روند اجرای توافق هستهای را به صحن علنی مجلس گزارش کند.
با توجه به آغاز اجرای توافق هستهای ایران و ۱+۵ از ۲۶ دی ماه سال گذشته، نخستین گزارش سه ماهه اجرای برجام ۲۶ فروردین ماه امسال و دومین گزارش روز گذشته (۲۶ تیرماه) به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شده است.
نظر شما