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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

توکلی به مهر خبر داد؛

برگزاری آزمون های عملی کنکور کارشناسی ارشد از ۶ مرداد

برگزاری آزمون های عملی کنکور کارشناسی ارشد از ۶ مرداد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از توزیع کارت آزمون عملی چندین کدرشته گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد ۹۵ از روز دوشنبه چهارم مرداد خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون عملی برای کد رشته های ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ گروه هنری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ۹۵  در روزهای چهارنشنبه پنجشنبه جمعه ۶ و ۷ و ۸ مردادماه برگزار می شود.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که در کدرشته امتحانی مذکور مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند از روز دوشنبه ۴ مردادماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان باید برای رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون خود با توجه به تاریخ برگزاری از روز سه شنبه ۵ مرداد و حتما یک روز قبل از برگزاری آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر در نشانی تهران، خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش نبش کوچه کامیاران دانشگاه سوره مراجعه کنند.

کد مطلب 3715883

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