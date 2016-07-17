برگزاری آزمون های عملی کنکور کارشناسی ارشد از ۶ مرداد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون عملی برای کد رشته های ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ گروه هنری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ۹۵ در روزهای چهارنشنبه پنجشنبه جمعه ۶ و ۷ و ۸ مردادماه برگزار می شود.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که در کدرشته امتحانی مذکور مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند از روز دوشنبه ۴ مردادماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان باید برای رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون خود با توجه به تاریخ برگزاری از روز سه شنبه ۵ مرداد و حتما یک روز قبل از برگزاری آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر در نشانی تهران، خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش نبش کوچه کامیاران دانشگاه سوره مراجعه کنند.