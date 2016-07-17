خبرگزاری تسنیم نوشت: بعد از اینکه صادرات لبنیات ایران با ممنوعیت واردات لبنیات ایران توسط عراق ناشی از بروز تب برفکی در ایران قطع شد، قیمت خرید شیرخام دامداران نیز توسط صنایع لبنی کاهش یافت.

در این مدت نرخ خرید هر کیلوگرم شیرخام دامداران توسط صنایع به کمتر از هزار تومان و حتی در برخی مناطق به ۸۰۰ تومان کاهش یافت اما با ورود تعاون روستایی برای خرید توافقی شیرخام به نرخ مصوب (با میانگین قیمتی هزار و ۲۷۰) و باز شدن مسیر صادرات لبنیات ایران به عراق (بعد از تأیید سازمان بهداشت دام مبنی بر کنترل تب برفکی در کشور)، قیمت این محصول دامداران مجدد افزایش‌ یافته است.

بر این اساس متوسط نرخ شیرخام توسط صنایع کشور نیز تا هزار و ۱۵۰ تومان افزایش‌ و این امر باعث شده است که دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت فرآورده های لبنی حداقل در بخشی که نرخ مصوب ندارد و تغییرات قیمتی آن به تأیید سازمان حمایت نمی‌رسد به گوش برسد.

بنابراین گزارش ۴ محصول مشمول نرخ مصوب در بازار مصرف هنوز تغییرات مشخصی ندارند و شیر نایلونی یک لیتری هزار و ۶۰۰ تومان، شیر بطری ۹۵۰ گرمی ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و شیر پاکتی (هموژنیزه) ۲ هزار و ۸۰۰ تومان و هر قالب پنیر uf ۴۰۰ گرمی به ترتیب ۴ هزار و ۸۰۰ تومان و به نرخ مصوب به فروش می‌رسد.

قیمت کره پاستوریزه نیز با توجه حذف ارز مبادله‌ای برای واردات این محصول کمی افزایش‌یافته است به طوری که قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی و ۲۰۰ گرمی حدود ۱۰۰ تومان بالا رفته و به ترتیب به قیمت هزار و ۲۵۰ تومان و ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رود.

محمدرضا گنجی مدیرعامل جدید اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی در این ارتباط اظهار کرده است که هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی، قیمت مواد اولیه کیفی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، کارگر و انرژی بالا است و نرخ حاشیه سود فرآورده‌های لبنی کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که قیمت فرآورده‌های لبنی هرساله به‌طور خزنده و آرام بالا می‌رود و در نهایت قیمت این محصولات به قیمتی رسیده که از توان و قدرت خرید بخش وسعی از مردم خارج شده و سرانه مصرف فرآورده‌های لبنی کاهش‌ یافته است.