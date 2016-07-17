راه اندازی مراکز مشاوره خانواده از نیازهای کنونی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز تخصصی خانواده، افزود: سازمان بهزیستی با ایجاد مراکز مشاوره و با بهره گیری از مشاوران برتر درصدد کاهش مشکلات مراجعه کنندگان است.
وی با بیان اینکه راه اندازی مراکز مشاوره خانواده از نیازهای کنونی استان زنجان است، گفت: جذب مردم در این مراکز در پیشگیری از وقوع مسائل اجتماعی نقش بسزایی دارد.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: در گذشته برای فارغ التحصیلان رشته روانشناسی با مدرک لیسانس جهت راه اندازی مراکز مشاوره مجوز صادر می شد که این رویه دیگر امروز اعمال نمی شود.
محمدی قیداری افزود: در حال حاضر کارشناسان ارشد این رشته نیز با مصاحبه و بیشتر در مقطع دکترا به کار گرفته می شوند.
وی تصریح کرد: سال گذشته در استان زنجان از هر ۶.۲ ازدواج یک مورد و امسال از هر ۴.۸ ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شود .
محمدی قیداری افزود: ارائه مشاوره می تواند از بروز واقعه طلاق و آسیب های اجتماعی پس از آن جلوگیری کند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان از فعالیت ۲۰ مرکز مشاوره در سطح استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۲ مرکز متعلق به بخش غیردولتی است.
محمدی قیداری افزود: عموم مردم برای دریافت مشاوره خانواده، تربیت کودک، مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره تحصیلی میتوانند از نقاط مختلف استان، شهرستانها و روستاها با خط ۱۴۸۰ تماس گرفته و خدمات مشاورهای موردنیاز خود را دریافت کنند و خط مشاوره ۱۴۸۰ نوعی مشاوره اورژانسی است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: مشاوران متخصص مستقر در خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ راهنماییهای اولیه پیرامون مشکل مربوطه را به تماسگیرندگان ارائه میدهند و در صورت تشخیص نیاز به مداخلات درمانی و رواندرمانی فرد به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده میشود.
محمدی قیداری یاد آور شد: خط ۱۴۸۰ بهصورت دو شیفت کاری از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ شب آماده پاسخگویی و ارائه خدمات مشاورهای به تماسگیرندگان است.
نخستین مرکز تخصصی مشاوره خانواده با هدف پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی در زنجان افتتاح شد.
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