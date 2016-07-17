به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کیانی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر معضلات زیست محیطی در حوزه آب، خاک و هوا در شهر اصفهان بیداد می‌کند، اظهار داشت: این در حالی است که هنوز بسیاری از لایه‌های جامعه آگاهی لازم در خصوص اثرات ناشی از این آلایندگی‌ها را نداشته و دلیل کم‌توجهی به این معضلات را نیز می‌توان همین امر توصیف کرد.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع و همچنین افزایش جمعیت منابع زیست محیطی موجود را تحت تاثیر قرار داده است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که روش‌های کشاورزی و دامپروری امروز نیز زمینه ساز هدر رفت آب است و اصلاح این موارد ضروری است.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با عنوان مثالی در خصوص میزان هدر رفت آب در کشور ابراز داشت: براساس نظرات کارشناسان در تولید هر کیلوگرم هندوانه در ایران پانصد لیتر آب مصرف می‌شود و ایران با صادرات سالانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن هندوانه در رتبه چهارم صادرکنندگان این محصول قرار دارد؛ با این صادرات سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب آب را از منابع آبی خود برداشت و به خارج از کشور صادر می‌کنیم.

تولید محصولات کشاورزی مطابق با نیاز مردم در هر منطقه جغرافیایی در اولویت باشد

وی تولید محصولات کشاورزی مطابق با نیاز مردم در هر منطقه جغرافیایی را در اولویت دانست و افزود: مابقی نیاز مردم باید از طریق واردات با توجه به صرفه اقتصادی آن تامین شوند.

کیانی در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه صنعت نیز باید روش‌ها به سمت و سوی اصلاح آب‌بری معطوف شود، اضافه کرد: اصل ایجاد صنایع آلاینده و آب‌بر در منطقه خشکی مانند اصفهان مورد سؤال است اما اکنون که ایجاد شده‌ باید با استفاده از فیلترهای مناسب و روش‌های صحیح میزان آلایندگی و مصرف آب این صنایع را پایین آورد.

وی تبدیل رودخانه زاینده رود از رودخانه‌ای فصلی به رودخانه‌ای دایمی را از مهم‌ترین اهداف مسئولان استان اصفهان عنوان کرد و افزود:در این راستا مدیریت منابع آبی موجود در استان باید در دستور کار ویژه باشد و از این رو انجام کارهای علمی و کارشناسی شده باید مورد توجه باشد.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان اجرای طرح ۹ ماده‌ای را بهترین راهکار احیای دایمی رودخانه زاینده رود عنوان کرد و گفت: پیگیری این طرح ۹ ماده‌ای نیازمند تلاش همه دستگاه‌های اجرایی استان و به ویژه پیگیری و کمک مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است بنابراین همه باید با جدیت اجرای این طرح را دنبال کنند.

مصارف و منابع حوضه آبریز زاینده‌رود باید به صورت ملی مدیریت شود

وی با تاکید بر اینکه مصارف و منابع حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود باید به صورت ملی و با دقت نظر مدیریت شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که پایین دست و بالادست رودخانه باید به یک میزان از آب بهره‌برداری کنند تا ضمن کنترل مصارف آبی، اجحافی در حق هیچ حقابه‌داری صورت نگیرد.

کیانی در ادامه به اصلاحیه اخیر قانون شوراها اشاره کرد و افزود: در این اصلاحیه نظر به کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهاست که به صورت پیش‌نویس به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که این کاهش مورد نظر شوراها نبوده چرا که ما معتقدیم افزایش تعداد اعضا در بهبود سطح کیفی تصمیمات شورای شهر موثر است.

بودجه به شوراهای شهرستان‌ها تخصیص یابد

وی در ادامه با بیان اینکه عدم کمک مالی در چند سال گذشته شوراهای اسلامی استان‌ها را دچار مشکل کرده است، اظهارداشت: از این رو از شوراهای اسلامی شهرستان‌ها درخواست دارم تا براساس بخشنامه بودجه شهرداری‌ها در سال ۹۵ نسبت به انجام کمک مالی به شوراهای شهرستان اقدام کنند و در این خصوص نمایندگان شورای استان پیگیری‌های لازم را در حوزه شهرستان خود صورت دهند.