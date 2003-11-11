به گزارش خبرنگار سياسي مهر سيد محمد خاتمي در حاشيه بازديد از يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم پس از افتتاح مركز فعاليتهاي قرآني دانشجويان كشور به خبرنگاران گفت: قرآن خود خبري است كه از سوي خداوند براي بشر آمده است و بر قلب مبارك پيامبر نازل شده است و ازعالم بسيار گسترده اي خبر مي دهد كه جان انسان با آن آشناست.
وي با اشاره به اينكه قرآن خود خبر است و خبرگزاري كه محور آن قرآن باشد بزرگترين و برجسته ترين خبرگزاري است گفت: درخصوص زمينه قرآن بيش از همه آثار موجود بشري كار فكري و ذهني شده است و هنوز هم مي شود و رساندن اطلاع نسبت به تلاشهاي قرآني تلاش بسيار بزرگي است و مشتاقان فراواني دارد و كار بزرگي است كه صورت گرفته است.
خاتمي تصريح كرد: اين كار به ابتكار دانشجوي مسلمان ايراني است و خود خبرگزاري دانشجويان پديده بسيار مباركي در عرصه وسايل ارتباط جمعي و خبري در عصر اطلاعات بود.ضمن اينكه تاسيس و شروع بكار خبرگزاري قرآني هم اقدام مباركي است كه اميدواريم همه علاقمندان به قرآن در داخل و خارج كشور بتوانند با دسترسي آسان تر و بهتر به مطالب قرآني نياز خود را در اين زمينه بر آورده كنند كه اين خدمت بزرگي به علاقمندان كارهاي قرآني است و اميدواريم كه مسئولان در دستگاههاي مختلف خود را موظف به ياري اين خبرگزاري كنند.
در بازديد رييس جمهور از يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم:
اولين پايگاه اطلاع رساني فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور افتتاح شد
اولين پايگاه اطلاع رساني فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور ISKA بعداز ظهر امروز در حاشيه مراسم بازديد از يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم توسط سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر سيد محمد خاتمي در حاشيه بازديد از يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم پس از افتتاح مركز فعاليتهاي قرآني دانشجويان كشور به خبرنگاران گفت: قرآن خود خبري است كه از سوي خداوند براي بشر آمده است و بر قلب مبارك پيامبر نازل شده است و ازعالم بسيار گسترده اي خبر مي دهد كه جان انسان با آن آشناست.
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