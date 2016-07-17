به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مژگان خلیل‌پور داور «کاردستی رضوی» کانون با بیان این مطلب گفت: این مساله باعث تشویق برگزیدگان و ماندگار شدن امام مهربانی‌ها در ذهن آنان می‌شود ضمن این‌که برخی از این آثار هنری از کیفیتی برخوردار است که می‌توان آن‌ها را به موزه‌ها سپرد.

کارشناس مسوول اداره کل آفرینش‌های فرهنگی کانون افزود: در فعالیت کارستی، خلاقیت ذهنی و خلاقیت مکانیکی با کمک اعضای بدن مانند دست و چشم به کمک هم می‌آیند که علاوه بر خلق یک اثر، ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی نیز در بچه‌ها بروز خواهد کرد.

این داور اضافه کرد: در این فعالیت کارِ گروهی، شناخت عناصر و انطباق با خلق اثر نقش بسیاری دارد. برای درست کردن کاردستی، از فعالیت‌هایی مانند کتاب‌خوانی، نمایش خلاق و... استفاده می‌شود و نظم و ترتیب از اهمیت زیادی در این فعالیت، برخوردار است.

خلیل‌پور افزود: در فعالیت کاردستی و کتاب‌سازی یک فرآیندی طی شده و کارها در چند جلسه انجام می‌شود که استمرار خوبی در کارها به‌وجود می‌آید.

وی با اشاره به این که در اجرای این فعالیت سهمیه‌ها (تعداد برگزیده) کم است و باید برای تشویق بچه‌ها سهمیه‌ها را بیشتر کرد افزود: بهتر است کارهای ارزشمند بچه‌ها را مستندسازی کرده که این امر می‌تواند یک ایده و جریان‌سازی برای مخاطبان بوجود آورد و مربیان هم این آثار را می‌بییند و با سبک‌ کار بچه‌ها آشنا می‌شوند.

خلیل‌پور تصریح کرد: در این فعالیت ابزار و امکانات استفاده شده بسیار ارزان و ساده بود.

وی افزود: برای تقدیر از اعضای برگزیده باید مربی هم در کنار عضو تقدیر شود که این کار باعث می‌شود تا مربی هم انگیزه بیشتری برای اجرای این گونه فعالیت‌ها پیدا کند.

آذر مشهدی دیگر داور این مسابقه رضوی نیز گفت: در مسابقه کاردستی - که کتاب‌سازی نیز در این فعالیت قرار دارد - نگاه بومی و سنتی دیده شده و الگوبرداری هم کم‌تر در این فعالیت دیده می‌شود.

کارشناس اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون افزود: در فعالیت کاردستی، هدف این است که بچه‌ها یاد بگیرند، مشاهده‌گر با دقتی باشند و عادت کنند به هنگام مشاهده‌ی اشیا، درباره‌ی آن‌ها بیندیشد و تخیلات خود را به کار گیرند.

پروانه کیانیان دیگر داور این بخش رضوی نیز یادآور شد: در این مسابقه، کتاب‌سازی ویژه‌تر از کاردستی کار شده بود و کاملا مشخص است که بچه‌ها با ویژگی‌های صفحه‌بندی کتاب آشنا هستند و کارها خیلی خلاق، زیبا و مرتب انجام شده است.

کارشناس کانون استان تهران گفت: در کتاب‌سازی موضوعات شعرها و متن‌ها را بچه‌ها خودشان گفته بودند و تصویرسازی کرده بودند.

ساخت کاردستی با موضوع امام رضا(ع) یکی از مسابقه‌های مجموعه فعالیت‌های ویژه‌ی کودک و نوجوان جشنواره‌ی رضوی تعیین شده است.

بر همین اساس از میان آثار ارسال شده در این رشته از استان‌ها - که ۲۰ درصد کل آثار را شامل می‌شود – ۳۷۸ اثر به تهران ارسال شد که ۵۸۱ نفر این آثار را خلق کرده‌اند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با برپایی ۸ مسابقه مختلف با موضوع‌های «نقاشی»، «خوش‌نویسی»، «داستان کوتاه»، «شعرخوانی و مشاعره»، «معرفی شخصیت»، «نشریه‌نگاری (کاغذی)»، «قصه‌گویی بین‌المللی» و «معرفی کتاب» (کتاب‌سازی)، مسوولیت کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره را بر عهده دارد.