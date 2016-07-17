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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

قهرمان دومین هفته کورس اسب‌دوانی بندر ترکمن مشخص شد

قهرمان دومین هفته کورس اسب‌دوانی بندر ترکمن مشخص شد

بجنورد- «اسب مارکیوس» از اسب‌های ترکمن خراسان شمالی بود که توانست در هفته دوم کورس تابستانه بندر ترکمن خوش بدرخشد و بر سکوی نخست بایستد.

رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دوم کورس تابستانه بندر ترکمن و در دور دوم اسب‌های دو سال ۲ تا ۶ امتیاز و در مسافت هزار متر «اسب مارکیوس» توانست در بین ۱۲ شرکت‌کننده که در این دور حضور داشتند عنوان نخست را کسب کند.

علی مبارکی افزود: مالکیت «اسب مارکیوس» را امید صلاحی بر عهده دارد که توانست با چابک‌سواری کمال دالیجه عطا و مربیگری عثمان تاجی زاده به این عنوان دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: ۹۰ رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در این هفته از رقابت‌ها حضور داشتند که در هشت دور هزار متری به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش مهر، در رقابت‌های هفته دوم کورس تابستانه بندر ترکمن، درمجموع ۴۵ میلیون و ۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به برترین‌ها اهدا شد.

کد مطلب 3715906

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