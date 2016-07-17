رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دوم کورس تابستانه بندر ترکمن و در دور دوم اسب‌های دو سال ۲ تا ۶ امتیاز و در مسافت هزار متر «اسب مارکیوس» توانست در بین ۱۲ شرکت‌کننده که در این دور حضور داشتند عنوان نخست را کسب کند.

علی مبارکی افزود: مالکیت «اسب مارکیوس» را امید صلاحی بر عهده دارد که توانست با چابک‌سواری کمال دالیجه عطا و مربیگری عثمان تاجی زاده به این عنوان دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: ۹۰ رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در این هفته از رقابت‌ها حضور داشتند که در هشت دور هزار متری به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش مهر، در رقابت‌های هفته دوم کورس تابستانه بندر ترکمن، درمجموع ۴۵ میلیون و ۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به برترین‌ها اهدا شد.