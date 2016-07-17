آثار راه یافته به «جلوه گاه نور» جشنواره «مقاومت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸۸ فیلم برای حضور در دو بخش حرفه‌ای و مردمی مسابقه «جلوه‌گاه نور» جشنواره با موضوع دلگفته‌ها و خاطرات پدران و مادران شهدا متقاضی حضور شدند که از میان این آثار ۱۴ اثر به بخش حرفه‌ای و ۷ اثر به بخش مردمی راه پیدا کردند.

اسامی آثار راه‌یافته به بخش مسابقه «جلوه‌گاه نور» که توسط هیات انتخاب این بخش متشکل از سیدهادی منبتی، رضا ایرانمنش، حبیب‌الله بهمنی، علیرضا عاقل‌زاده و رحمان سیفی‌آزاد انتخاب شده‌اند، به شرح زیر است:

بخش حرفه‌ای:

«یک روز، یک زندگی» به کارگردانی علی محمد خانیکی و محمد صادق رمضانی مقدم پیرامون پدر و مادر شهید ابوالقاسم نخ فروشان، «جوانم فدای جوانش» به کارگردانی کاظم دهقانی اشکذری پیرامون پدر و مادر شهید کاظم ابوترابی زارچی، «وصیت نامه» به کارگردانی محمد صفا پیرامون پدر و مادر شهید عزت الله کرمعلی، فیلم «مادر» به کارگردانی اصغر بختیاری پیرامون پدر و مادر شهید هوشنگ خوش خبر، فیلم «فرزند مرشد حسین» به کارگردانی اصغر بختیاری پیرامون پدر و مادر شهید محمد جواد کاظمی، فیلم «سادات خانم» به کارگردانی حمید امینی پیرامون پدر و مادر شهید حسین خراشادی زاده، فیلم «چلچراغ» (روایت زندگی شهید حسین آذرنیا) به کارگردانی علیرضا فرد پیرامون پدر و مادر شهید حسین آذرنیا، فیلم «گل نساء» به کارگردانی صغری مرادی پیرامون پدر و مادر شهید نورمحمد بابایی، فیلم «مرغابی‌های امام زمان(ع)» به کارگردانی ابوالفضل گلفام پیرامون پدر و مادر شهید قربانعلی فرخ‌نیا، فیلم «حکایت شیرین» به کارگردانی بهرام شعبانی پیرامون پدر و مادر شهید کمال اصغری، فیلم «مادرانه» به کارگردانی ساسان فلاح‌فر پیرامون پدر و مادر شهید مهدی صابری، فیلم «فروغ» به کارگردانی ثریا پبدنی پیرامون پدر و مادر شهید علی قوچانی، فیلم «بی بی» به کارگردانی حسین طالبی مقدم پیرامون پدر و مادر شهید محمد پورزکی خانی، فیلم «آبی» به رنگ کربلا به کارگردانی جواد شکاری پیرامون پدر و مادر شهید غلام‌حسن حسینی سوق.

بخش مردمی:

فیلم «سرو بی سر» به کارگردانی زهرا جمالی لیچایی پیرامون پدر و مادر شهید نادر جمالی لیچایی، فیلم «مادر» خوانده به کارگردانی حامد کشانی پیرامون پدر و مادر شهید نادر نظمی‌پور، فیلم «قطعه شهدا» به کارگردانی فضل‌الله قربانی‌فر پیرامون پدر و مادر شهید محمدرضا محمدی، فیلم «دامن عروج» به کارگردانی مصطفی میرزایی پیرامون پدر و مادر شهید سید علی دوامی، فیلم «مهمان شعبان» به کارگردانی فرهاد بهبهانی(حاجری) پیرامون پدر و مادر شهید شعبان گلکار، فیلم «دسترنج» به کارگردانی زهرا براتی پیرامون پدر و مادر شهید مهدی سلطانی، فیلم «قاصدی از کوی عشق» به کارگردانی محسن جهانبانی پیرامون پدر و مادر شهید حسین راحت خواه.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.