بسترهای لازم برای توسعه فعالیتهای قرآنی در زنجان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله رحیمی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان قرآنی، بر فراهم شدن بسترهای لازم برای توسعه فعالیت های قرآنی در استان زنجان تاکید کردو افزود: توجه به این امر مهم جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی را می گیرد.

وی اظهار کرد: در استان زنجان افراد زیادی در حوزه قرآن فعالیت می کنند و ظرفیت دارلقرآن کریم زنجان جوابگو نیست.

مدیر دارالقرآن کریم زنجان گفت: در حال حاضر ۱۷نمایندگی و شعبه دالقرآن کریم در استان زنجان فعال است که سه شعبه دیگر هم طی سال های آینده راه اندازی می شود.

رحیمی فعالیتهای مرکز دارلقرآن کریم در استان زنجان را مطلوب عنوان کرد و گفت: در شرایطی که در معرض تهاجم فرهنگی دشمن واقع هستیم لازم است بسترهای لازم برای انجام فعالیت های قرآنی را به عنوان راه مقابله با تهاجم فرهنگی، بیش از پیش فراهم کنیم.

وی به برگزاری دوره های آموزشی قرآن کریم در مراکز دالقرآن کریم زنجان اشاره کردو افزود: خوشبختانه استقبال از این دوره ها بسیار عالی است.

مدیر دارالقرآن کریم زنجان تصریح کرد: دشمنان به دنبال سست کردن اعتقادات و باورهای دینی در بین جامعه اسلامی هستندولی هرگز موفق نمی شوند چرا که فعالان قرآنی و دینی در استان بر توسعه فعالیت های قرآنی تاکید دارند.

رحیمی همچنین بر توسعه فعالیت های قرآنی در مناطق محروم و روستا تاکید کردو افزود: این مناطق در معرض خطر آسیب های اجتماعی هستند و ما برنامه ریزی لازم برای اجرای برنامه های قرآنی در این مناطق را در دستور کار داریم.

در پایان این مراسم از مدیران دستگاههای اجرایی و خبرنگاران خبرگزاری های استان به عنوان خادمان قرآن تجلیل به عمل آمد.