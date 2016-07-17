اسامی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس محور بندرلنگه پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، عبدالله غریب زاده از همکاران ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه EOC در مرکز فوریتهای پزشکی استان، مدیران شبکه های بهداشت و درمان ، روسا و پرسنل بیمارستانهای شهدای بندرلنگه و رستمانی پارسیان و نیروهای امدادی هلال احمر که از ابتدای حادثه تا کنون نسبت به پیگیری و رسیدگی هر چه بهتر به مصدومان تلاش کردند، تقدیر تشکر کرد.

بدینوسیله اسامی مصدومان حادثه مذکور به شرح ذیل اعلام می شود :

اسامی مصدومین بستری در بیمارستان شهدای بندرلنگه: عنایت اله ایران پناه ۲۶ ساله، حسین محمدی پور ۱۸ ساله، عبدالنبی خفایه ۵۳ ساله، حسن علی نژاد ۲۴ ساله، شهاب حسین زهی ۶۰ ساله، نواز صلاحی ۴۷ ساله، شهدلان یعقوبی ۳۵ ساله، باقر دفتری ۲۱ ساله، حسین سنجری ۱۱ ساله، سماد بوری ۴۰ساله، لیلا عباس میناب ۴۵ ساله، ندا حوری ۲۱ ساله، ماهر کریمی ۲۵ ساله، علی مقدم ۴۰ ساله، علی خلیفانی ۲۰ ساله، رحیم مژدنی ۲۲ ساله، محمد امین دورقی، علی آلبو عبید ۲۰ ساله، صادق مژدنی ۲۳ ساله، رضا شعبانی اصل ۲۷ ساله، مهشید دامیار ۹ ساله، مهرشاد دامیار ۱۴ ساله، محمدرضا عامری ۱۹ ساله، محمد ولی مرادی ۴۹ ساله، نعیم غوبیشاوی ۳۱ ساله، محمد مقدم ۲۵ ساله، فاطمه دریس ۱۹ ساله، فردین افراسیابی ۳۳ ساله، فرهنگ افراسیابی ۳۰ ساله، جاسم آزاد ۲۴ ساله، مجید عساکره ۲۹ ساله، ناصر محمدی ۴۸ ساله، طیبه محمودی فر ۳۴ ساله، امین سنجری ۶ ساله، یاسین سنجری ۳ ساله، علی سنجری ۱۳ ساله، عبدالرحمن باغبان ۵۷ ساله، یوسف باغبان ۳۶ ساله، هادی باغبان ۲۳ ساله.

اسامی مصدومین بستری در بیمارستان پارسیان: نعیمه سالمی ۲۸ ساله، محمد سالمی ۲۲ ساله، ناصر بارانی ۵۰ ساله، مصطفی مقدم ۲۵ ساله، عباس سعیدی ۵۰ ساله.