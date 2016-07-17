به گزارش خبرنگار مهر، احمد سواری ظهر امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان مراکز تحقیقات و معاونان پژوهشی ادارات و سازمانهای آبادان و خرمشهر در محل سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده همایش مذکور در آذرماه امسال و با حضور کارشناسان و صاحبان نظر در این عرصه و در محل اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار می شود که کلیات این همایش متعاقبا اعلام می شود.

وی با تاکید بر تاثیرگذاری مثبت همایشها و کارگاههای آموزشی در توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی افزود: این همایش کاربردی به منظور ارائه فن آوریهای روز دنیا و انتقال و بهره وری مطلوب تجار و صنعتگران از دانش و تجارب سایران برگزار می شود.

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی یکی از بزرگترین ارگانهای اقتصادی هر منطقه به شمار می ورد، اضافه کرد: اتاق بازرگانی خرمشهر یکی از قدیمی ترین اتاقهای بازرگانی کشور است که مسئولان آن طی یکی دو سال اخیر تلاشهای زیادی را در جهت بهبود مسائل مرتبط با اتاق به انجام رساندند که راه اندازی مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق یکی از این اقدامات بود.

به گفته سواری، از طریق آموزش، پژوهش و حتی سرمایه گذاریهای مناسب می توان در جهت توسعه و بهبود فعالیتهای اقتصادی در منطقه گامهای مهم و موثری را برداشت.

وی، راه اندازی مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی خرمشهر را روزنه ای برای انجام پژوهش های هدفمند برای دستیابی به اهداف متعالی اتاق خواند و افزود: اهداف تحقیقاتی که در این مرکز تعریف و دنبال می شود بیشتر کاربردی است و درصددیم تا با دعوت از متخصصان داخلی و خارجی که در عرصه اقتصاد و تجارت حرفی برای گفتن دارند در قالب انجام سخنرانی و یا برپایی کارگاههای آموزشی تجربیات آنان را به طور آسان در اختیار تجار و فعالان اقتصادی در منطقه قرار دهیم.

سواری با اشاره به همکاری نروژیها در زمینه پرورش ماهی در قفس با کشورمان تصریح کرد: با توجه به بهره مندی شهرهای آبادان و خرمشهر از رودخانه های کارون، اروند و بهمنشیر می توانیم با دعوت از برخی نروژیهای مستقر در کشور از دانش آنها زمینه آبزی پروری به ویژه پرورش ماهی در قفس بهره ببریم.

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین از آمادگی کامل اتاق برای مشارکت و همکاری در زمینه برگزاری همایشهای مختلف با همکاری ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح شهر خبر داد و گفت: از این پس دانشگاهها و ارگانها می توانند همایشهای مختلف خود را در محل سرسرای اجتماعات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار کنند.

راه اندازی پایگاه و بورس اطلاعاتی ویژه تجار و صنعتگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد پایگاه اطلاعاتی ویژه تجار و صنعتگران خرمشهری اعم از متخصصان کشاورزی، معدنچیان (گاز و نفت و خاک) و غیره در این اتاق خبر داد و اظهار کرد: همچنین قصد داریم تا با ایجاد «بورس اطلاعاتی» به طور روزانه و سریع اطلاعات مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی را در زمینه نحوه و میزان تبادلات بر اساس ملاحظات و نیازمندیهای به روز کشورهای مقصد را در اختیار آنان قرار دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی خرمشهر با تاکید بر ضرورت انجام کارهای کاربردی مورد نیاز سرمایه گذار عنوان کرد: به طور مثال در بخش کشاورزی گل و گیاه و یا نهال خرما و یا شیلات (آبزی پروری و یا تغذیه آبزیان) تجار ما مشکلاتی را دارند که بایستی با اجرای طرحهای جامع زمینه جذب و علاقمندی آنها برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را فراهم کنیم.

راه اندازی کتابخانه الکترونیکی در حوزه تجارت

سواری در ادامه، از راه اندازی کتابخانه الکترونیکی در حوزه تجارت به عنوان دیگر برنامه های مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی خرمشهر در آتیه نزدیک نام برد و تصریح کرد: همچنین موضوع انتشار نشریه ای تخصصی برای پوشش جلسات هم اندیشی و انعکاس نظرات قابل طرح در این نشستها جهت آگاهی و بهره وری مسئولان شهرهای آبادان و خرمشهر مد نظر است.

وی همچنین همکاری نزدیک مسئولان پژوهشی دانشگاهها و ادارات با پارک علم و فن آوری و مرکز رشد با هدف تجاری سازی تولیدات را خواستار شد و گفت: از آنجایی که در این مراکز ایده های علمی تولید می شود، تجار و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می توانند این ایده را دریافت و به عمل برسانند.

سواری در پایان جلسه، ضمن تاکید بر استمرار برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مسئولان دانشگاههای و ادارات مختلف در سطح منطقه، از شرکت در اجلاسها، نمایشگاهها و همایشهای ملی و بین المللی برای ارائه توانمندیهای شهرستان به عنوان یکی از اهداف و برنامه ای مهم مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی خرمشهر نام برد.