کنگره ملی بزرگداشت بانو مهدیه الهی قمشه ای در شهرضا برگزار می شود

محسن گلابی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از مفاخر و شخصیت های برجسته شهرضا در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جزو سرمایه های ملی محسوب می شوند و همواره مایه سربلندی و افتخار ایران زمین در عرصه های بین المللی بوده اند، افزود: خاندان بزرگ الهی قمشه ای از بارزترین مصادیق این افتخارات بزرگ هستند و البته مرحومه بانو مهدیه الهی قمشه ای نیز همواره در عرصه های مختلف با تعامل و هم افزایی مناسب نسبت به حضور در این دیار اهتمام داشتند.

وی اظهار داشت: کارنامه سراسر افتخار و موفقیت سرکارخانم الهی قمشه ای در حوزه های فرهنگی و ادبی به عنوان یکی از مهم ترین دلایل محبوبیت و عظمت ایشان نزد ملت ایران مطرح است و ایشان در دوران حیات همواره مورد احترام اهالی شعر و ادب، فرهیختگان و اقشار مختلف مردم و مسئولان بودند.

فرماندار شهرضا با بیان اینکه تاثیرگذاری انسان های فاضل و دانشمند به دوران حیات دنیوی محدود نمی شود، ادامه داد: تاریخ سراسر افتخار شهرضا لبریز از نام و یاد انسان های شریف و بزرگی است که با همت و عزم خود قله های علم و دانش را فتح کردند و نه تنها مایه سربلندی زادگاه خود شدند بلکه نام ایران را در بزرگ ترین میادین بین المللی پرآوازه کردند و بی شک نام پرشکوه مرحومه الهی قمشه ای نیز به عنوان نماینده جامعه بانوان شهرضا در تاریخ بشریت ماندگار خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در برخی موارد مفاخر و شخصیت های برجسته برای حضور در زادگاه خود محدودیت هایی را در نظر می گیرند، متذکر شد: البته نام نیک این بزرگان با تاریخ شهرضا گره خورده است اما به لحاظ اهمیت و نقش آفرینی این سرمایه های بزرگ انتظار می رود همواره شاهد حضور این افراد پرتوان در جبهه پیشرفت و تعالی شهرضا باشیم.

گلابی با بیان اینکه تکریم مفاخر و شخصیت های برجسته شهرضا به یک فرهنگ همکانی تبدیل شده است، گفت: انس و الفت مردم شهرضا با مرحومه الهی قمشه ای و پدر والامقام ایشان که از سرآمدان تاریخ این دیار محسوب می شوند به دوران خاصی خلاصه نمی شود و برهمین اساس در صدد هستیم نسبت به برگزاری کنگره ملی بزرگداشت این دو شخصیت والامقام در شهرضا اقدام کنیم.

وی بیان داشت: براساس برنامه ریزی انجام گرفته در این کنگره بزرگ از محضر جمعی از مقامات عالی رتبه کشوری، خانواده مرحومه الهی قمشه ای و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب ایران زمین دعوت می شود.