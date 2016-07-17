مازندران آمادگی تبدیل شدن به مرکز رصد اجتماعی شمال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی و تبیین فعالیت‌های مرکز رصد اجتماعی که در سالن شماره دو استانداری برگزارشداظهارداشت: سرمایه اجتماعی برای ما بسیار مهم است که مردم به‌عنوان سرمایه اصلی اجتماعی موردتوجه هستند.

وی با اشاره به این‌که جلسات تشکیل مرکز رصد با تأکیدات رهبری در وزارت کشور تشکیل شد افزود: بر اساس دغدغه‌های رهبری بر 5 مسئله فساد اخلاقی، حاشیه‌نشینی، طلاق ، اعتیاد و قتل موارد در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار گرفت و با برگزاری جلسات فشرده پیگیری شد.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تصریح کرد: ورود مسئولین به این مقوله‌ها دردستورکاردفتراجتماعی قرارگرفته است.

به گفته قاسمی طوسی طرح پایش آسیب‌های اجتماعی در کشور اجراشده که نتایج به‌دست‌آمده و علیرغم تلاش 27 دستگاه اجرایی نشان‌دهنده این است که نگاه مردم در بسیاری از جهات به مسئولین ضعیف شده است و نشان‌دهنده این است که جامعه در بسیاری از حوزه‌ها آسیب‌پذیر شده است.

وی با اشاره به اهمیت مرکز رصد اظهار داشت: این مرکز در وزارت کشور شکل‌گرفته و به‌صورت پایلوت در استان مازندران که قابلیت‌های خوبی دارا است عملیاتی شد که تاکنون خروجی رضایت بخشی داشته است.

به گفته وی، آمارمرکزرصد بر اساس اطلاعات علمی احصا شده تا در اختیار مدیران قرارگیری و این مجموعه آمادگی خود را به‌عنوان پایلوت مرکز رصد شمال کشور اعلام کرده است و چارت سازمانی آن نیز در حال پیگیری است.

قاسمی طوسی تأکید کرد: در همه حوزه‌ها بخصوص در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیازمند احصا اطلاعات به‌صورت علمی هستیم که در مرکز رصد به‌صورت جزئیات و ریزبه ریزوعلمی آمار ارائه می‌شود.

به گفته مدیرکل دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری، در حوزه قتل و نزاع تلفات نزاع اقدام به خودکشی و فوت‌شدگان خودکشی، دستگیرشدگان، معتادین به مواد مخدر، فرار از منزل، اغفال، مزاحمت، تصادفات درون‌شهری، نارضایتی اقشار و انواع آن .... هرکدام از این موارد به ریز تفکیک‌شده که با درنظرگرفتن ملاحظات امنیتی اجتماعی دراختیاردستگاهای مربوطه قرارگیرد.

طوسی متذکر شد: در برخی از اطلاعات امنیتی هم اجازه ورود نداریم ولی مدیران باید در برخی حوزه‌ها مثل اطلاعات دقیق طلاق واردشده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جلوگیری از افزایش این آسیب را انجام دهند.

وی وجود مرکز رصد اجتماعی فرهنگی را ظرفیت خوبی عنوان کردوافزود: برای استفاده از پتانسیل این مرکز نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است تا از بسیاری از موازی کاری‌ها جلوگیری شود.

طوسی در بخش دیگر فعالیت‌های مرکز رصد را شناسایی و برآوردشاخصهای اجتماعی و فرهنگی، پدیده‌ها وآسیبهاعنوان کرد و اظهار داشت: همه مسائل رصد وبادر نظر گرفتن مسائل امنیتی در اختیار دستگاه‌ها و نخبگان اجتماعی و سیاسی برای تحلیل و برنامه‌ریزی قرار می گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: با ایجاد اتاق فکروبا مشاوره اساتید و نخبگان و کارشناسان مسائل بررسی و راه‌حل‌های موردنیاز ارائه می‌شود تا برای مرتفع شدن هر یک برنامه‌ریزی کارشناسی لازم انجام شود.

طوسی یادآور شد: شاخص‌های تدوین‌شده و فرمهای مربوطه به دستگاه‌ها ارسال می‌شود که بایدآماردستگاهها به‌صورت مدون و ماهیانه به مرکز رصد ارسال شود.