همایش «هنر ظریف مهارت بازدارندگی» در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر یکشنبه برگزار شد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در جامعه ای که ادعای اسلام را داشته و داعیه انقلابی اسلامی و پاسداری از ارزش های الهی را بر ضمه دارد، می بایست امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان مقوله ای واجب بر سرلوحه اعمالمان قرار دهیم

سعید شبستری خیابانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر نهادینه سازی باورهای دینی در جامعه خاطر نشان کرد: تثبیت ارزش های دینی نه تنها از بروز آسیب های کلان اجتماعی جلوگیری می کند، بلکه منجر به ثبات و اعتلای نظام اسلامی می شود.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان و هجمه های بی سابقه فرهنگی که جامعه ایرانی و اسلامی را هدف قرار داده است، تصریح کرد: در وهله اول می بایست فاصله بین معروف و منکر را به روشنی درک و مشخص کرد و سپس به امر و یا نهی در خصوص این دو مقوله پرداخت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: مقوله امر به معروف و نهی از منکر بسیار گسترده از ارزش ها و ضد ارزش های فرهنگی است.

فلسفه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلام و معصومین (ع) «محبت» است

بازرگان رییس کمیسیون فرهنگی ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور نیز در این همایش با بیان اینکه پایش جامعه و رفتارهای مردم حاکی از افول ارزش های اسلامی دارد افزود: اصلی ترین عامل تخریب کننده این فریضه «بی تفاوتی و تفویض وظایف به دیگری» است.

وی فلسفه اصلی امر به معروف و نهی از منکر را از دیدگاه اسلام و معصومین (ع) «محبت» دانست و با تاکید بر نهادینه شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ادارات خاطر نشان شد: اگر بتوانیم ادارات را به رعایت این فریضه راهنمایی و هدایت کنیم دیگر شاهد بروز باند های فساد و فیش های نجومی نخواهیم شد.

رییس کمیسیون فرهنگی ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور با معطوف سازی سخنان خود به نهادینه سازی فعالیت های امر به معروف و نهی از منکر به نظام اداری کشور افزود: نباید تذکر دوستانه که اساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، به توبیخ بیانجامد

وی تولید قدرت در مردم و ایجاد انضباط در مسولین را از نتایج رعایت امر به معروف و نهی از منکر عنوان و تصریح کرد: در این میان هر گونه رفتار تند و زننده توسط امرین به معروف و ناهیان از منکر نکوهیده است و برای اینکه ارشادگر خوبی باشیم باید برانگیخته خوب اشیم نه بر افروخته.