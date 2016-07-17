خواب آلودگی جان راننده سواری «ام وی ام» در قزوین را گرفت

سرهنگ نصراله بیکلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک مورد تصادف در اتوبان قزوین کرج عوامل پلیس راه برای بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد یک دستگاه سواری ام وی ام در محدوده روستای ناصر آباد در محور اتوبان قزوین کرج دچار واژگونی شده است که متاسفانه راننده سواری ام وی ام بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت می نماید.

وی افزود: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلو راننده ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است. همچنین فقدان حفاظ پل در محل تصادف و واژگونی خودرو منجر به افزایش شدت صدمات وارده گردیده که در همین راستا برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداره راه و شهرسازی به علت قصور در نصب حفاظ پل به میزان ۵۰ درصد در شدت صدمات وارده مقصر شد.

سرهنگ بیکلری توصیه کرد: در پی شروع طرح ترافیکی تابستانی و افزایش حجم تردد خودروها، رانندگان محترم از عجله و شتاب بی مورد پرهیز نموده و طی هر دو ساعت رانندگی ۳۰ دقیقه استراحت کنند.

توقیف سواری پژو پارس با بیش از ۳۷ میلیون ریال خلافی در قزوین

رئیس پلیس راه استان از توقیف سواری پژو پارس با خلافی ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خبر داد.

سرهنگ بیکلری اظهار داشت: ماموران گروه کنترل ویژه قرارگاه پلیس راه استان حین کنترل تردد خودروهای عبوری در محور "قزوین تاکستان" یک دستگاه سواری پژو پارس را به علت سرعت غیر مجاز متوقف کردند.

وی ادامه داد: با استعلام از سوابق خودرو مشخص شد که این خودرو دارای ۱۰۰ فقره تخلف و ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که بلافاصله خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.