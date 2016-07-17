بهشهر مقصد گردشگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کشاورز ظهر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس میراث فرهنگی بهشهر در این مراسم با اشاره به اینکه شهرستان بهشهر قابلیتهای نظیری در جذب گردشگران دارد، گفت: بهشهر با داشتن جذابیتهای تاریخی و گردشگری ارزشمند، تأثیر به سزایی در جلب وجذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و لازم است تا با نگاه ویژهتری نسبت به سایر شهرستانها دیده شود.
در ادامه حمید عمرانی نیز بر بهرهمندی از فرصتهای مطلوب گردشگری شهرستان و تبدیلشدن استان به مقصد گردشگری تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود آثار تاریخی در شهرستان بهشهر و جذابیتهای تاریخی، طبیعی و گردشگری مطلوب در این شهرستان، برنامهریزیهای مناسب درراستای بهرهمندی از این قابلیتها، راهگشای توسعه استان خواهد بود.
حمید عمرانی بهعنوان رئیس اداره میراث فرهنگی بهشهر و نماینده اداره کل در میراث فرهنگی شرق معارفه شد.
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