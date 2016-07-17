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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

معاون میراث فرهنگی مازندران:

بهشهر مقصد گردشگری شود

بهشهر مقصد گردشگری شود

بهشهر - معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت: شهرستان بهشهر به‌عنوان یک منطقه تاریخی و تفرجگاهی مطلوب برای گردشگران و به‌عنوان مقصد گردشگری مطرح شود .

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کشاورز ظهر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس میراث فرهنگی بهشهر در این مراسم با اشاره به اینکه شهرستان بهشهر قابلیت‌های نظیری در جذب گردشگران دارد، گفت: بهشهر با داشتن جذابیت‌های تاریخی و گردشگری ارزشمند، تأثیر به سزایی در جلب وجذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و لازم است تا با نگاه ویژه‌تری نسبت به سایر شهرستان‌ها دیده شود.

در ادامه حمید عمرانی  نیز بر بهره‌مندی از فرصت‌های مطلوب گردشگری شهرستان و تبدیل‌شدن استان به مقصد گردشگری تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود آثار تاریخی در شهرستان بهشهر و جذابیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری مطلوب در این شهرستان، برنامه‌ریزی‌های مناسب درراستای بهره‌مندی از این قابلیت‌ها، راهگشای توسعه استان خواهد بود.

حمید عمرانی  به‌عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی بهشهر و نماینده اداره کل در میراث فرهنگی شرق  معارفه شد.

کد مطلب 3715963

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