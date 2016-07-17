کمبود بودجه سبب کاهش کیفیت پروژه های عمرانی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر یکشنبه در شورای فنی استان اظهار داشت: در مصرف مصالح پروژه های عمرانی دقت کافی نداشته و از این منبع ملی به خوبی بهره نمی بریم.

وی ادامه داد: حجم پروژه های استانی از نظر ریالی و متراژی کم است و باید در این میان دقت ویژه ای در نظارت از پروژه های مختلف داشته باشیم و کیفیت ساخت آن ها را با فاصله زمانی کوتاه بررسی کنیم.

پورمهدی افزود: البته این نظارت ها به معنای مچ گیری نبوده بلکه به معنای افزایش کیفیت پروژه های مختلف است و در این میان مسئولیت والایی داریم، در استان هزاران میلیاد طرح در بخش های مختلف اجرایی می شود و باید یک ارگان وظیفه نظارتی داشته باشد تا این منابع به هدر نرود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در سال های گذشته مکانیزم های آبی خوبی ساخته شده بود اما نیاز به تکمیل دارند و در این میان ساخت سد و شبکه های پایین دست باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در کشور ما سرمایه گذاری خوبی برای پروژه ها شده است، گفت: اما بهره برداری و استفاده خوبی از آن نمی شود.

پروژه های نیمه تمام هم باید مورد بهره گیری قرار گیرند

پورمهدی ادامه داد: دستگاه های مختلف باید مکانیزم هایی ارائه دهند تا بتوانیم از پروژه های نیمه تمام نیز بتوانیم بهره برداری لازم را داشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: مدیران باید در ذهن داشته باشند که در صورت امکان تمام نشدن پروژه به گونه ای از آن استفاده کرده و بهره برداری کنند.

وی در خصوص برخی سدها همانند سد خداآفرین و لزوم بهره گیری از آن گفت: سد خداآفرین و شبکه های پایین دستی عمدتا بیشتر مربوط به استان اردبیل بوده که هم اکنون با وجود نیمه کاره بودن با استفاده از پمپاژها از آن استفاده لازم را می کنیم.

پورمهدی ادامه داد: در زمینه های عمرانی یا کاری انجام نمی دهیم یا اگر قرار است پروژه ای را آغاز کنیم با کیفیت به پیش می رویم چرا که با وجود کمبودهای مالی باید سعی در بالا بردن کیفیت پروژه ها داشته باشیم.

سطح خوب کیفیت پروژه های عمرانی استان

ناظم یونسی نیز در این جلسه با اشاره ای به پیگیری موضوعات مختلف در جلسه امروز شورای فنی گفت: بررسی پروژه های نظارت شده توسط دفتر فنی استانداری و همچنین بررسی ممنوعیت به کارگیری بلوک های سفالی از جمله دستورکارهای جلسه امروز فنی استان است.

سرپرست دفتر فنی استانداری ادامه داد: در بررسی از پروژه های متنوع استانی سطح کیفیت این پروژه ها اکثرا مطلوب ارزیابی شده است و تعداد کمی از آن ها در سطح متوسط قرار دارند.