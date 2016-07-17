۲۰۰۰متر از اراضی موقوفات در قزوین آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، مسعود کرمی با بیان اینکه وقف یکی از سنت‌های حسنه دین مبین اسلام بوده که از گذشته مورد دست درازی متصرفان و سودجویان قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر نیز بعد از گذشت سال‌ها و با همکاری دستگاهای قضایی و انتظامی یکی از اراضی تصرف شده به مساحت ۲ هزار متر با کاربری باغ ویلا از دست متصرفان خارج و به موقوفه برگشت داده شد.

وی در خصوص واقف و نیت آن عنوان کرد: این موقوفه مربوط به موقوفات حاج صادق صراف است که نیت آن عزاداری برای سیدالشهدا(ع) بوده است.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: اجرای حکم خلع ید با حضور نماینده دادستانی، نماینده این اداره‌کل و نماینده این متولی انجام شد که بعد از سالیان دراز امروز به نتیجه رسیده و تعدادی از موقوفات متصرفی به اوقاف برگردانده شد.

کرمی مطرح کرد: استان قزوین بالغ بر ۶۷۰ موقوفات متصرفی _ منفعتی، ۹۲ موقوفات متصرفی _ غیر منفعتی، یک‌هزار و ۴۲۱ موقوفات انتفاعی و همچنین ۱۵ هزار رقبه متصرفی و ۱۳ هزار و ۷۰۰ رقبه غیر متصرفی دارد.