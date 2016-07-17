ستارگان جهان با یک امتیاز اختلاف ستارگان ایران را مغلوب کرد

سرداور بین المللی مسابقات شطرنج جام ستارگان در گفتگو با خبرنگار مهر در ششمین روز از برگزاری این مسابقات از باخت تیم منتخب ستارگان ایران در مقابل ستارگان دنیا خبر داد و اظهار کرد: در ششمین روز از این مسابقات، مجد شویلی از گرجستان در مقابل امیررضا پور رمضانعلی، آرین غلامی با نایجل شورت از انگلستان، گابریل سرکسیان از ارمنستان در مصاف با علیرضا فیروزجاء، شاهین لری پر زنگنه با یوان سوکولف شطرنج باز هلندی و یوگنی میرشنکو اوکراینی در مقابل احسان قائم مقامی به نتیجه تساوی دست یافتند.

اشتوبنفل ورنر افزود: همچنین جهانگیر وحید اف از ازبکستان در مقابل پوریا درینی به برتری رسید و سید خلیل موسوی مغلوب لو شانگ لی از چین شد.

وی ادامه داد: سارا خادم الشریعه مغلوب الکسی دریف از روسیه شد و پرهام مقصودلو در ادامه موفقیت های خویش در این مسابقات، جان الوست از آمریکا را شکست داد.

سرداور مسابقات جام ستارگان منطقه آزاد بندرانزلی درباره نتیجه کلی روز ششم مسابقات گفت: نتایج روز ششم با غلبه تیم ستارگان جهان با نتیجه ۵.۵ بر ۴.۵ تیم منتخب ایران به پایان رسید.

مسابقات شطرنج جام «ستارگان جهان و ایران» با حضور ۱۰ نخبه شطرنج دنیا و ۱۰ شطرنج باز برتر ایران در منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.