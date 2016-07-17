به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی در جلسه شورای پدافندغیرعامل استان که صبح یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: حداقل انتظاری که از مدیران عضو شورای پدافندغیرعامل می رود، اجرای دستور العمل های ملی است که به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاه در این زمینه وظیفه ای مشخص دارد که باید برای آن طرح و برنامه عملیاتی شده داشته باشد، افزود: تطبیق تکالیف هر دستگاه و بومی سازی آن با ویژگی های استان نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.

استاندار البرز در ادامه پدافندغیر عامل را در سه بخش آب، امنیت غذایی و راه با تشریح وضعیت استان مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار داد.

وی خطوط لوله گاز شهری، وضعیت آب، تونل ها و غیره را از نقاط استراتژیک و حیاتی برشمرد که در برنامه های شهری باید به آن توجه کرد.

طهائی با اشاره به موقعیت استان از حیث دسترسی به راه های مواصلاتی و قرار گیری این محدوده در محورهای تهران - قزوین، ترسیم استراتژی مورد نیاز در مدیریت پدافندغیرعامل را مهم برشمرد و تشکیل شناسنامه جامعی از وضعیت راه های استان را خواستار شد.

موضوع هماهنگی پدافندغیرعامل با شهرداری ها از دیگر نکاتی بود که استاندار به آن پرداخت، طهائی با اشاره به روند رو به رشد ساختارهای شهری و افزایش ساختمان های بلند مرتبه، ضرورت تدبیر در مدیریت پدافندغیرعامل را متذکر شد و پیش بینی تجیهزات لازم برای دسترسی به این نوع سازه ها از قبیل (نردبان های بلند مرتبه) را مورد تأکید قرار داد و گفت: اوج گیری دامنه برج های شهری نباید به جایی ختم شود که دست مسئولان در مدیریت بحران از این نقاط کوتاه شود.

استاندار البرز ساماندهی چاه های غیر مجاز، تفکیک آب شرب و مصرفی را نیز بنوعی پدافند غیرعامل تلقی کرد.

رئیس شورای پدافندغیرعامل استان در ادامه پدافندسایبری را نیز از مهمترین بخش های مجموعه کلان پدافندغیرعامل عنوان کرد و گفت: هر چند در حوزه سایبری توسعه فراگیری را شاهد هستیم، اما باید در مقابله با هجمه های غیرقابل پیش بینی نیز آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی امنیت اطلاعاتی را در این زمینه مهم قلمداد کرد و افزود: اشراف به امنیت اطلاعاتی از بسیاری سوء استفاده های احتمالی پیشگیری خواهد کرد.

طهائی در پایان احداث هر چه سریعتر بیمارستان امدادی استان را نیز از الزمات پدافندغیرعامل اعلام کرد و خواستار فعال شدن اتاق اصناف و آموزش های نیروهای هلال احمر و غیر در استان شد.