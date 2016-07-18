غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژگی های رئیس دیوان محاسبات، گفت: رئیس دیوان محاسبات باید فردی باشد که حب و بغض های شخصی را در کار دخالت ندهد. باج نگیرد و باج ندهد.

نماینده مردم رشت ادامه داد: رئیس دیوان باید فردی شجاع و مدافع حقوق مردم باشد و سابقه نمایندگی و قانونگذاری و همینطور بازرسی داشته باشد.

وی شجاع و دلیربودن را از ویژگی های بارز رئیس دیوان محاسبات خواند و گفت: رئیس دیوان محاسبات باید در مبارزه با فساد خط شکن باشد که این ویژگی باید در سوابق وی مشخص باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات را فیلتری برای تصفیه فساد خواند و گفت: اگر این فیلتر به خوبی عمل نکند، فساد در نهادها و دستگاه ها رسوخ پیدا خواهد کرد.

گفتنی است کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس معرفی کرد.