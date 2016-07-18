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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۹:۵۳

جعفرزاده در گفتگو با مهر:

رئیس دیوان محاسبات باید در مبارزه با فساد خط شکن باشد

رئیس دیوان محاسبات باید در مبارزه با فساد خط شکن باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه رئیس دیوان محاسبات باید فردی شجاع ودلیر باشد،گفت:کمیسیون برنامه وبودجه باید فردی به ریاست دیوان محاسبات انتخاب کند که در مبارزه با فساد خطشکن باشد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژگی های رئیس دیوان محاسبات، گفت: رئیس دیوان محاسبات باید فردی باشد که حب و بغض های شخصی را در کار دخالت ندهد. باج نگیرد و باج ندهد.

نماینده مردم رشت ادامه داد: رئیس دیوان باید فردی شجاع و مدافع حقوق مردم باشد و سابقه نمایندگی و قانونگذاری و همینطور بازرسی داشته باشد.

وی شجاع و دلیربودن را از ویژگی های بارز رئیس دیوان محاسبات خواند و گفت: رئیس دیوان محاسبات باید در مبارزه با فساد خط شکن باشد که این ویژگی باید در سوابق وی مشخص باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات را فیلتری برای تصفیه فساد خواند و گفت: اگر این فیلتر به خوبی عمل نکند، فساد در نهادها و دستگاه ها رسوخ پیدا خواهد کرد.

گفتنی است کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس معرفی کرد.

کد مطلب 3715979

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