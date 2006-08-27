۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳

مربي تيم ملي ژيمناستيك ايران در گفت و گو با "مهر" :

ورزشكاران تيم ملي در يك سطح هستند / بيشترين نياز تيم ملي حضور در مسابقه برون مرزي در سطح بالا است

سومين مرحله از اردوي تداركاتي تيم ملي ژيمناستيك ايران براي آمادگي هرچه بهتر در مسابقات دوحه قطر در شهر كرمان در جريان است.

محمدرضا خيرخواه مربي تيم ملي ژيمناستيك ايران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب گفت: اردوي كرمان براي بچه هاي تيم اردوي خوبي است و هم اكنون هم درحال رفع اشكال تكنيكي و فيزيكي تيم هستيم.

وي ادامه داد: مرحله اول اردو در تبريز ، مرحله دوم هم در شهر زنجان و كرمانشاه برگزار شد كه در اين دو مرحله هم ورزشكاران به تمرين تكنيكي و رفع اشكال پرداختند. اين اردو به منظور كسب آمادگي  تيم براي شركت در مسابقات دوحه قطراست كه ازهفته گذشته دركرمان آغازشده وتا 21 روز ادامه مي يابد.

مربي تيم ملي ژيمناستيك ايران افزود: بيشترين وقت ما دراين اردوها براي آمادگي ورزشكاران درهرشش وسيله بود چون قبل ازاين تقربيا حدود يكسال اين ورزشكاران فقط درتك وسيله ها تمرين داشتند و همين باعث ضعف آنها در ديگر وسائل ژيمناستيك شده بود.

خيرخواه تصريح كرد: ما درحال حاضر و با توجه به شرايط تيم نيازي به مربي خارجي ديگري نداريم و بايد با همين شرايط و همين مربي ارمني تيم را براي مسابقات آسيايي آماده كنيم.

تمام ورزشكاران ما شرايط خوبي دارند و همگي از نظر تكنيكي دريك سطح هستند اما اكثرا در رشته هاي حركات زميني، دارحلقه، خرك حلقه شرايط مطلوبتري دارند و چنانچه به همين شكل پيش بروند قطعا در چند وسيله شانس حضور در فينال را داريم.

وي با تاكيد براينكه كادرمربيگري تيم تمام تلاش خود را براي كسب نتيجه مطلوب در مسابقات آسيايي دوحه به كار مي گيرد گفت: درحال حاضر بيشترين نياز تيم ملي حضور در مسابقه برون مرزي در حد خوب است تا ورزشكاران خود را در يك ميدان خارجي حك بزنند.

