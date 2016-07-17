بهزیستی به ارائه فرصت ها برای زندگی بهتر کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر ظهر امروز یکشنبه در همایش گرامیداشت هفته بهزیستی در شهرستان قروه اظهار داشت: مجموعه فعالیت های سازمان بهزیستی باید منتهی به ارائه فرصت ها برای زندگی بهتر باشد.

به گفته وی بشر فطرتی خداجو دارد و نوع دوستی و مهر به همنوعان همیشه در ذات انسان بوده و هست و این مهم در تشکل های اجتماعی مردم نهاد شهرستان به وضوح دیده می شود.

سپهر با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد قروه سرآمد در استان و حتی کشور هستند، افزود: انجمن هایی که در راستای سلامت اجتماعی و بهزیستی کار می کنند قطعاً نقش مهمی در جامعه را بر عهده دارند که می تواند تأثیرگذاری عمیقی داشته باشد.

وی بر توانایی معلولان در سطح جامعه تأکید کرد و یادآور شد: در واقع بخش کمی از توانایی انسان به توانایی فیزیکی بر می گردد و در این زمینه آنچه معلولان را ممتاز کرده است توانایی های بالقوه ای است که خداوند در وجودشان نهاده است.

به گفته سپهر درست است که معلولان از نظر برخی از توانمندی های ظاهری بی بهره اند اما آنان یکسری ویژگی هایی دارند که نه تنها در رفع مشکلات خود کوشا هستند بلکه برای دیگران نیز راهکار دارند.

وی سازمان بهزیستی را جزو ارگانهایی دانست که به تسکین دردهای بشری کمک می کنند و با اشاره به اینکه دردهای بشری تنها به بیماری ها مربوط نمی شود تصریح کرد: تلاش برای بهبود وضعیت فقر، اعتیاد، بیکاری و نیز جمع آوری کودکان کار می تواند جزو این رنج های بشر در جامعه باشد که فکر انسان های بزرگ منش را به خود گرفته است.