به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در جریان دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران که بدون حضور مستمع برگزار شد، آتش نشان ها را از اقشار نزدیک به رزمندگان دفاع مقدس توصیف کرد که «بود» و «نبود» و مفهوم بلند توحید را در لحظه لحظه زندگی شان تجربه می کنند.

وی از سازمان آتش نشانی درخواست کرد سرمایه ذی قیمت ۱۷شهید آتش نشان در دفاع مقدس و ۲۴شهید عملیات اطفای حریق بن مایه انتشار زندگی و خاطرات آتش نشان ها باشد و آن را در قالب رمان، داستان، فیلم و سریال منتشر کند تا ایثار آنها گم نشود.ارائه طرح ولایحه برای رفع کاستی ها و ارتقای تجهیزات این قشر ایثارگر وظیفه ای بر دوش شورا و شهرداری است.

وی درباره پیاده راه ۱۷ شهریور نیز خاطرنشان کرد: تنها با نامگذاری یک معبر به عنوان راسته فرهنگی این هدف محقق نخواهد شد. الزاماتی برای اینکه کاربری یک محله یا محیط به فرهنگی تغییر کند، وجود دارد. بافت جمعیتی افرادی که در یک محله تردد می کنند، سکونت علما در محله، برگزاری کلاس های درس و نظایر آن می تواند یک محله را به راسته فرهنگی تبدیل کند.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از سوی دیگر شهرداری چه مجوزی دارد که نظم یک خیابان را که به راسته تجاری برای صنف مشخصی تبدیل شده است با ادعای اینکه می خواهد آنجا را به راسته فرهنگی تبدیل کند، به هم بریزد؟ مگر در نقاط مختلف شهر راسته های اصناف مختلف وجود ندارد؟ چرا اصرار می کنیم که ترکیب خیابان ۱۷ شهریور را بعد از سال ها تغییر دهیم. تغییر بافت و فرهنگ با نامگذاری محقق نمی شود و این شدنی نیست. اقدامات شهرداری در این حوزه هم باید برآمده از مطالعات مردم شناسی و جامعه شناسی صورت گیرد. با سنگ فرش کردن خیابان پامنار زندگی در آن محلات جاری نخواهد شد و با برگزاری جشن فرشته ها در محله هرندی آسیب ها از آن منطقه رخت بر نخواهد بست.

شاکری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه جامعه امروز به آزمایش یک سالی که از برجام سپری شد، نیاز داشت، افزود: نسل اول انقلاب فهرست طویلی از خیانت های امریکا و استکبار را تجربه کرده بود اما نسل جدید چنین تجربه ای نداشت و برجام این را برای آنها به وجود آورد که با ماهیت وچهره بزک شده امریکا بیش از پیش آشنا شوند.

وی تاکید کرد: برجام به کسانی که تصور می کردند می توان با گرگ ها رقصید، ثابت کرد که آنها در خطا هستند و چنین چیزی شدنی نیست. اکنون دیوار بی اعتمادی بلندی ایجاد شده که به خوی استکباری آنها برمی گردد.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران تاکید کرد: امریکا تصور نکند برجام های متعدد می تواند قامت ملت ما را بشکند و با شرایطی که به ما تحمیل کرده، می تواند ما را نسبت به قانون اساسی و آیه بلند «و اعدو لهم مستطعتم من قوه.. دلسرد کند. بی تردید دولت و ملت ما از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد.