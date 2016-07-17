۹۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم/ توسعه اورژانس بیمارستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) ضمن بیان این مطلب گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم و امیدوارم که در قالب برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی صورت بگیرد که سرمایه گذاری در حوزه سلامت برای بخش خصوصی منطقی باشد.

وی افزود: البته این به این معنا نیست که مردم مجبور شوند با تعرفه های متفاوت خرید خدمت کنند بلکه باید بیمه ها کمک کنند و مردم آسیب نبینند.

هاشمی در ادامه گفت: توسعه ۲۵۰ اورژانس بیمارستانی استان کرمانشاه از جمله اقدامات ارزشمندی است که انجام شده و حدود یک سوم از دیگر برنامه ها ی مربوط به این استان باقی مانده و مطمئن هستم تا قبل از پایان این دولت، تمام پروژه ها به اتمام خواهد رسید.

وزیر بهداشت در خصوص اورژانس ها نیز گفت: اورژانس های کشور در حال نوسازی است و در استان کرمانشاه نیز این اقدام صورت گرفته است و مطمئن هستم که در همه بخش های بیمارستانی، اورژانس ها در حال توسعه هستند.

وی در ادامه افزود: بالغ بر ۲۵۰ پروژه برای اورژانس های بیمارستانی داریم و این غیر از پروژه هایی است که در اورژانس های غیر بیمارستانی اعم از جاده ای و هوایی در دست اجراست.

وزیر بهداشت گفت: اگر طبق برنامه پیش برویم تا پایان امسال همه اورژانس های بیمارستانی کشور توسعه پیدا خواهند کرد.