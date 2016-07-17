  1. سلامت
  2. درمان
۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

۹۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم/ توسعه اورژانس بیمارستانها

۹۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم/ توسعه اورژانس بیمارستانها

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی، گفت: مجلس و دولت باید ساز و کارهایی برای تشویق سرمایه گذاری در حوزه احداث تخت های بیمارستانی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) ضمن بیان این مطلب گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم و امیدوارم که در قالب برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی صورت بگیرد که سرمایه گذاری در حوزه سلامت برای بخش خصوصی منطقی باشد.

وی افزود: البته این به این معنا نیست که مردم مجبور شوند با تعرفه های متفاوت خرید خدمت کنند بلکه باید بیمه ها کمک کنند و مردم آسیب نبینند.

هاشمی در ادامه گفت: توسعه ۲۵۰ اورژانس بیمارستانی استان کرمانشاه از جمله اقدامات ارزشمندی است که انجام شده و حدود یک سوم از دیگر برنامه ها ی مربوط به این استان باقی مانده و مطمئن هستم تا قبل از پایان این دولت، تمام پروژه ها به اتمام خواهد رسید.

وزیر بهداشت در خصوص اورژانس ها نیز گفت: اورژانس های کشور در حال نوسازی است و در استان کرمانشاه نیز این اقدام صورت گرفته است و مطمئن هستم که در همه بخش های بیمارستانی، اورژانس ها در حال توسعه هستند.

وی در ادامه افزود: بالغ بر ۲۵۰ پروژه برای اورژانس های بیمارستانی داریم و این غیر از پروژه هایی است که در اورژانس های غیر بیمارستانی اعم از جاده ای و هوایی در دست اجراست.

وزیر بهداشت گفت: اگر طبق برنامه پیش برویم تا پایان امسال همه اورژانس های بیمارستانی کشور توسعه پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 3715993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها