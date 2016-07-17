اولین حشره تراریخته دنیا تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیای امروز دنیای فناوری و پیشرفت است. فناوری نوین مهندسی ژنتیک جهت خدمت به رفاه و تامین سلامت و امنیت غذایی انسان و حفظ محیط زیست، به عنوان راهی برای تولید محصولات با صفات و ویژگیهای برتر در حوزههای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انتظار میرود طیف وسیعی از محصولات مهندسی ژنتیک با مصارف مختلف در حوزههای پزشکی، کشاورزی و محیط زیست، دامپروری، آبزیان و شیلات، درختکاری، خوراک دام، میکروارگانیسمها، حشرات و حیوانات تراریخته در پنج سال آینده در جهان رهاسازی و تجاریسازی شوند.
براین اساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، پیش بینی کرد که تا پنج سال آینده، حشرات تراریخته برای حفظ محیط زیست و کنترل آفات در کشاورزی و مصارف انسانی قابل دسترس شوند.
مگس میوه زیتون مهمترین آفت محصول زیتون محسوب شده و میتواند منجر به از بین رفتن تمام محصول یک سال شود. کنترل این آفت بسیار دشوار است؛ چرا که این حشره در مقابل آفتکشهای موجود مقاومت زیادی پیدا کرده است.
با توجه به اینکه زیتون یک محصول تجاری مهم در اروپا محسوب میشود و بیش از ۵ میلیون هکتار باغات زیتون در سراسر اتحادیه اروپا وجود دارند؛ تنها در یونان سالانه ۳۵ میلیون یورو برای خرید آفتکش و مقابله با آفت مگس زیتون هزینه میشود تا از خسارات ۶۵۰ میلیون یورویی پیشگیری شود.
در صورت تایید و دریافت مجوز، آزمایشهای میدانی در مقیاس کوچک در تولید مگس زیتون تراریخته در اسپانیا انجام خواهد شد.
هدف از این آزمایشات، مبارزه با آفت محصول زیتون از طریق آزاد کردن مگسهای نر حامل ژن کشنده برای کشتن مگسهای ماده و جلوگیری از ازدیاد جمعیت این آفت در مزارع است. در آزمایشهای صورتگرفته در برزیل، پژوهشگران از پشههای نر تراریخته حامل ژن کشنده نیز استفاده کردند.
اساس این فناوری، آلودهکردن تخمهای حشرات با یک ژن کشنده است. جفتگیری مگسهای نر حامل ژن کشنده با مگسهای ماده وحشی منجر به از بین رفتن مگسهای ماده و باقیماندن جمعیت حشره نر میشود.
در کشور انگلستان نخستین آزمایشات میدانی حشرات تراریخته در حال انجام است. انتظار میرود که تولید حشره تراریخته مگس میوه زیتون به منظور کنترل آفات در محصولات کشاورزی، همچنین برای مصارف انسانی در انگلستان تا ۵ سال آینده قابل دسترسی شود.
پیشبینی میشود که در ۵ سال آینده، تولید حشره تراریخته Aedes aegypti (پشه تراریخته ناقل بیماری تب دانگ) در کشورهای برزیل، مالزی و جزایر گراند کیمن (Grand Cayman) در انگلستان و سایر حشرات تراریخته در اروپا از جمله بید کلم، کرم سرخ پنبه، مگس میوه مدیترانهای، مگس میوه مکزیکی و مگس میوه زیتون به منظور کنترل آفات و حشرات محصولات کشاورزی رهاسازی شوند.
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