محمدرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات دامپزشکی در خصوص حفظ و ارتقا بهداشت عمومی و نظارت و بازرسی بر تولید، توزیع و عرضه مواد خام دامی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۶۱ هزار و ۶۴۲ مورد ذبح دام سبک و سنگین داشته ایم که وزن تقریبی آن‌ها حدود هزار و ۹۷۱ تن بوده است.

وی ادامه داد: حاصل کنترل بهداشتی و فعالیت بازرسان دامپزشکی در کشتارگاه های استان، ضبط و معدوم سازی بیش از ۲۹ تن گوشت قرمز و آلایش غیر بهداشتی بوده است.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان در زمینه کشتار طیور در استان همدان گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان خرداد ماه در ۵ کشتارگاه صنعتی طیور استان بیش از ۳ میلیون و ۵۸۶ هزار قطعه طیور ذبح و مورد نظارت شرعی و بهداشتی قرار گرفته که از این تعداد ۲۳ هزار قطعه به دلیل مسائل بهداشتی ضبط و معدوم شدند.

وی همچنین به کنترل بیماری تب برفکی با اندیشیدن و اجرایی کردن تمهیدات لازم از جمله واکسیناسیون فراگیر تب برفکی در استان اشاره کرد و افزود: بیماری در استان همدان کنترل شده و جای نگرانی وجود ندارد.

رسولی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۲ هزار و ۳۹۰ راس گاو به عنوان دام سنگین و بیش از ۹۴۵ هزار راس گوسفند به عنوان دام سبک در استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده اند.

وی با اشاره به فعالیت ۴۱ اکیپ نظارتی در این استان گفت: ۸ هزار و ۵۹۴ مورد بازرسی از اماکن تولید، توزیع و بسته بندی و عرضه مواد خام دامی از ۱۶ خرداد ماه تا ۱۹ تیر ماه سال جاری انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان همچنین به ضبط و معدوم سازی بیش از ۵۶ هزار کیلوگرم مواد خام دامی غیر بهداشتی اشاره کرد و از عموم مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به بازرسان بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان اطلاع دهند.