رجبعلی لباف خانیکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزیت‌های ثبت جهانی قنات قصبه گناباد اظهار کرد: اولین مزیت ثبت جهانی یک مکان یا یک اثر این است که نام و آوازه آن در سطح جهان و در محافل علمی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پدیده‌ای همانند قنات قصبه گناباد تنها یک عارضه طبیعی و یا یک فناوری صرف نیست بلکه جنبه‌ مختلفی را در معرض قضاوت جهانی قرار می‌دهد.

مدیر کل سابق میراث فرهنگی خراسان رضوی افزود: ثبت این اثر مسائلی همچون توانایی علمی مردم در گذشته، همیاری و تعاون مردم جامعه قدیم ایران که توانسته‌اند پدیده مهمی چون قنات قصبه گناباد را خلق کنند و سازگاری جامعه با جغرافیا و اقلیمی که ازنذورات آسمانی کمی برخوردار است را به نمایش می‌گذارد.

لباف خانیکی با بیان اینکه وجود این قنات نشان می‌دهد مردم در گذشته با بهره‌گیری از فناوری، آب را در یک منطقه خشک از اعماق به سطح زمین رسانده‌اند، گفت: این مسائل در واقع ویژگی‌های هویتی یک ملت محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی ثبت قنات قصبه گناباد در یونسکو گفت: وقتی مکانی همچون قنات قصبه گناباد در فهرست یونسکو ثبت می‌شود، شهرت جهانی پیدا می‌کند،‌ بنابراین نام گناباد در سطح جهان مطرح شده و توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند.

مدیر موزه بزرگ خراسان خاطرنشان کرد: گردشگران زیادی در دنیا وجود دارند که مایل هستند با دیدن چنین مکان‌هایی به کنجکاوی خود پاسخ بدهند و گردشگری تاریخی علمی‌ در دنیا خواهان زیادی دارد.

لباف خانیکی با تأکید بر اینکه حضور گردشگران در یک منطقه می‌تواند مزیت‌های اقتصادی خوبی را داشته باشد، گفت: حضور گردشگران در گناباد می‌تواند زمینه شکوفایی این منطقه را فراهم کند.

وی اظهار کرد: گناباد شهری است که در گذشته به دلیل راه‌های ارتباطی موجود، در مرکز شهرهای‌ مختلف قرار داشته اما در حال حاضر به دلیل برخی تغییرات در بن بست قرار گرفته و از توسعه به دور مانده است.

مدیر کل سابق میراث فرهنگی خراسان رضوی با بیان اینکه ثبت قنات قصبه گناباد درفهرست یونسکو، توسعه گناباد را به همراه دارد،‌ افزود:‌ امیدوار هستیم با این ثبت جهانی و حضور گردشگران در این منطقه، شاهد ایجاد و گسترش زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه باشیم.

لباف خانیکی خاطرنشان کرد: این ثبت جهانی شاید یکی از بزرگترین اتفاقات سال‌های اخیر در شهرستان گناباد بود و از مسئولان شهرستان،‌ خراسان رضوی و کشور می‌خواهیم به این مسئله توجه کرده و زیرساخت‌های گردشگری را برای توسعه هرچه بیشتر این شهرستان فراهم کنند.