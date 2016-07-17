واردات سالانه ۶میلیون تن گندم کشور را در شرایط سختی قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی امروز یکشنبه در بازدید از یک مرکز جهاد کشاورزی در کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد سفر هیئت دولت به استان منشا خیر و برکت برای مردم کرمانشاه باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: کشور ما به ویژه در بخش کشاورزی ظرفیت ها و قابلیت های خوبی را در اختیار دارد که متاسفانه آنگونه که باید از آنها استفاده نکرده ایم.

وی برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: پایدار نبودن برنامه ها و طرح ها در حوزه کشاورزی نگران اصلی ما در این حوزه است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پایدار نبودن برنامه ها موجب می شود اقدامات خوب صورت گرفته آنچنان که باید کارآمد نبوده و لذا بخش کشاورزی نیازمند برنامه ری مداوم و مستمر است.

حجتی با بیان اینکه خودکفایی گندم در دهه گذشته به دلیل همین ناپایدار بودن طرح ها و برنامه ها از دست رفته است، گفت: تولید نان مورد نیاز کشور با استفاده از ظرفیت های موجود حداقل آنتظار آیندگان از ماست.

وی با اشاره به واردات حدود ۶ میلیون تن گندم به کشور در طول سال و به وجود آمدن شرایط سخت به دنبال این مسئله، تصریح کرد: باید روحیه خود باوری را در خودمان تقویت کرده و به جایگاهی برسیم که تراز بخش کشاورزی مثبت شود.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از اقدامات مثبت در حوزه کشاورزی را به کار گیری کارشناسان این بخش عنوان کرد و افزود: این امر در بهبود تولیدات کشاورزی از نظر کمی و کیفی حائز اهمیت و مثمر ثمر بوده است.