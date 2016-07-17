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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

رئیس اداره محیط زیست دزفول خبر داد:

نصب تابلو معرفی فسیل تاریخی «برد کژدم» در دزفول 

نصب تابلو معرفی فسیل تاریخی «برد کژدم» در دزفول 

دزفول- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از نصب تابلو معرفی و هشدار دهنده فسیل «برد کژدم» در این شهرستان خبر داد.

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش فراوان مأموران اجرایی و با همکاری همیاران محلی سه تابلوی معرفی راهنمای فسیل «برد کژدم» در حوالی روستای لیوس بخش شهیون دزفول در ارتفاع کوه لنگر و در مسیر سنگواره مذکور نصب شد.

وی افزود: سنگواره برد کژدم از جمله آثار زمین شناسی ارزشمند کشور است که نقش قسمت هایی از بدن یک پستاندار دریایی و گاو دریایی برروی آن است که قدمت آن به حدود ۲۵ میلیون سال پیش برمی گردد. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: بنابراین در راستای جلوگیری از تخریب اثر و آسیب به آن ضمن آموزش های لازم به افراد محلی و گردشگران، تابلوهای معرفی راهنما در محل نصب شده و برنامه ریزی و تلاش لازم جهت حفاظت از اثر در حال انجام است. 

قلی نژاد یادآور شد: سنگواره برد کژدم در شمال شهرستان دزفول در کوه لنگر در حوالی روستای لیوس واقع شده است.

کد مطلب 3716025

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