نصب تابلو معرفی فسیل تاریخی «برد کژدم» در دزفول 

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش فراوان مأموران اجرایی و با همکاری همیاران محلی سه تابلوی معرفی راهنمای فسیل «برد کژدم» در حوالی روستای لیوس بخش شهیون دزفول در ارتفاع کوه لنگر و در مسیر سنگواره مذکور نصب شد.

وی افزود: سنگواره برد کژدم از جمله آثار زمین شناسی ارزشمند کشور است که نقش قسمت هایی از بدن یک پستاندار دریایی و گاو دریایی برروی آن است که قدمت آن به حدود ۲۵ میلیون سال پیش برمی گردد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: بنابراین در راستای جلوگیری از تخریب اثر و آسیب به آن ضمن آموزش های لازم به افراد محلی و گردشگران، تابلوهای معرفی راهنما در محل نصب شده و برنامه ریزی و تلاش لازم جهت حفاظت از اثر در حال انجام است.

قلی نژاد یادآور شد: سنگواره برد کژدم در شمال شهرستان دزفول در کوه لنگر در حوالی روستای لیوس واقع شده است.