کاهش ۱۰۰ درصدی تخلفات ساختمانی در بوشهر

سعید برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارتهای شهرداری منطقه دو در ساخت و سازهای ساختمانی اظهار داشت: در گذشته بهدلیل کمبود نیرو نظارتها کم، تخلفات زیاد و برخی افراد به بیقانونی عادت کرده بودند.
وی با بیان اینکه بهدلیل افزایش ناظران، نظارتها افزایش پیدا کرده است افزود: مردم بهصورت کلی از این نظارتهای مستمر رضایت دارند و میدانند که بی قانونی به شهر لطمههای فراوان وارد میکند.
معاون شهرسازی شهر بوشهر عنوان کرد: یکی دیگر از مواردی که موجب کاهش تخلفات ساختمانی شده است اعطای انشعابات برق، آب و گاز پس از استعلام شهرداری است.
برزگر زاده بیان کرد: مراجعه افراد به شهرداری برای گرفتن این استعلامها از دو سال پیش در شهر بوشهر انجام میشود و موجب ایجاد نظم و کاهش تخلفات شده است.
وی با اشاره به اینکه با مالکان متخلفی که به زیبایی شهر لطمه میزنند با جدیت برخورد میشود، گفت: توجه به ظاهر نماها و عدم تجاوز به حریم کوچه از جمله تخلفاتی است که با آن قاطعانه برخود میکنیم.
معاون شهرسازی منطقه دو شهرداری بندر بوشهر با بیان اینکه ۷۰ درصد پروندههای تخلفات ساختمانی شهر بوشهر مربوط به شهرداری منطقه دو بوده است، گفت: از آذرماه سال ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵ بالغ بر هزار و ۴۱۴ فقره پرونده تخلف در شهر بوشهر به کمیسون ماده ۱۰۰ صادر شده که از این میزان ۹۸۵ فقره آن مربوط به شهرداری منطقه دو بوده است.
برزگرزاده در خصوص صدور پایان کار اظهار داشت: ساختمانهای احداثی با توجه به رعایت ضوابط شهرسازی، خدمات شهری، ایمنی و آتش نشانی، مبلمان شهری که در گذشته راستای ساختمان های بدون پروانه اعمال نمیشده است.
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