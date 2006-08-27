112 مدرسه جديد تحويل آموزش و پرورش مي شود

عبد يزدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اصفهان ، افزود: از بين طرح هاي تكميل شده 52 طرح دولتي ، 55طرح مشاركتي و 5 طرح ديگر به صورت مردمي به پايان رسيده است.

وي با اشاره به اينكه اين طرح ها شامل مكان هاي آموزشي ، خوابگاه ، سالن چند منظوره ، سالن ورزشي و كانون پرورشي است ، گفت: براي اجراي اين طرح ها اعتباري بالغ بر 180 ميليون ريال هزينه شده است.

به گزارش مهر ، سازمان تجهيز و توسازي مدارس استان اصفهان طي سال گذشته 99 طرح تكميل و به آموزش و پرورش تحويل داده است كه 46 درصد آنها دولتي و 54 درصد آن مردمي و مشاركتي بوده است.