  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰

/ همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد در استان اصفهان /

112 مدرسه جديد تحويل آموزش و پرورش مي شود

مسئول آمار و برنامه ريزي سازمان و نوسازي مدارس استان اصفهان گفت: 112 مدرسه و آموزشگاه همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد ، بر تعداد فضاهاي آموزشي استان افزوده خواهد شد.

عبد يزدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اصفهان ، افزود: از بين طرح هاي تكميل شده 52 طرح دولتي ، 55طرح مشاركتي و 5 طرح ديگر به صورت مردمي به پايان رسيده است.

وي با اشاره به اينكه اين طرح ها شامل مكان هاي آموزشي ، خوابگاه ، سالن چند منظوره ، سالن ورزشي و كانون پرورشي است ، گفت: براي اجراي اين طرح ها اعتباري بالغ بر 180 ميليون ريال هزينه شده است.

به گزارش مهر ، سازمان تجهيز و توسازي مدارس استان اصفهان طي سال گذشته 99 طرح تكميل و به آموزش و پرورش تحويل داده است كه 46 درصد آنها دولتي و 54 درصد آن مردمي و مشاركتي بوده است.

کد مطلب 371603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها