سید مصطفی ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت کشاورزان و بی آبی در شهرستان های شرقی استان هرمزگان بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از نابودی باغهای انبه و بهبود معیشت باغداران کاری انجام دهد چرا که این محصول که نمادی از شهرستان میناب است در حال نابودی قرار دارد.

ذوالقدر با اشاره وضعیت بحرانی و بی آبی ونابودی دشت میناب بیان داشت: وزارت نیرو و مدیران آب منطقه ای نسب به حل وضعیت بی آب در میناب نا توان هستند که حاصل این ناتوانی نابودی شهر میناب است.

نماینده مردم شهرستانهای میناب ، وردان ، جاسک، بشاگرد و سیریک گفت: مردم در روستاهای شرق هرمزگان از بی آبی رنج می برند. این مشکل به دست وزارت نیرو حل نمی شود و رئیس جمهور خود برای حل مشکلات باید به این مناطق سفر کند تا برای حل مشکل مردم اقدام شود.

وی انبه شهرستان میناب را یک محصول با کیفیت در بین میوه های تابستانی کشور دانست و عنوان داشت : این محصول به هنگام فصل برداشت علاوه بر تامین نیاز بازارهای داخل به خارج از کشور هم صادر می شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان گفت: رنج آور است وقتی مشاهده می کنیم باغ های کشاورزان روزبه روز خشک تر می شود و زندگی و معیشت آنها در خطر است اما برای آنها کاری انجام نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وجود یک نماینده برای شرق هرمزگان را مناسب ندانست و بیان داشت: وجود یک نماینده برای پنج شهرستان با جمعیت بالا ظلم به مردم است که انشاءالله با همراهی مردم برای دوره بعد این قسمت از هرمزگان دارای دو نماینده شود.