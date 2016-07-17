ارائه خدمات مشاوره فردی به ۳۵۲ نفر در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاویانی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات بهبودیافتگان مواد مخدر شهرستان گفت: در سه‌ماهه اول امسال برای ۴۳ نفر از خانواده‌های تحت حمایت این نهاد کلاس آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد برگزارشده و همچنین از ۵۹ خانوار محروم و نیازمند تحت حمایت این نهاد تفقد و دلجویی به‌عمل‌آمده است.

وی گفت: مشاوره نقش مؤثری در تقویت عزت‌نفس، مناعت طبع و خودباوری مددجویان داشته و به کاهش ناهنجاری‌ها و اختلالات روحی، روانی، عاطفی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

وی افزود: در همین راستا ۹۷ نفر از مددجویان در قالب مشاوره و همچنین ۳۵۲ نفر در قالب راهنمایی به‌صورت فردی و گروهی از خدمات فرهنگی این نهاد بهره‌مند شدند.

رئیس کمیته امداد نهاوند با اشاره به اینکه ارائه خدمات فرهنگی به خانواده‌های محروم تحت حمایت همواره یکی از محوری‌ترین برنامه‌های کمیته امداد بوده و در این راستا خدمات ارزشمندی صورت گرفته است، گفت: موضوعات مطرح‌شده در جلسات مشاوره شامل مواردی ازجمله بحران در خانواده و شیوه‌های مقابله با آن، معیارهای ازدواج موفق و پایدار، ویژگی‌های یک ارتباط مؤثر و موانع آن و نقش ایمان در سلامت روان ازجمله این موضوعات بود.

کاویانی گفت: راه‌های کاهش تنش و فشارهای روانی ناشی از مشکلات مالی، روحی، شیوه‌های صحیح ارتباطی و تربیتی فرزندان، نقش مهارت‌های زندگی در پیشگیری از اعتیاد فرزندان، نشاط معنوی و راه‌های شاد زیستن، مدیریت روابط زناشویی و ایجاد انگیزه تحصیلی از دیگر موضوعات این مشاوره‌ها بوده است.