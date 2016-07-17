لزوم حضور مسئولان در ادارات/ شهروندان شادگان گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که در محل دفتر امام جمعه شادگان برگزار شد، اظهار کرد: ما با هیچ مسئولی تعارفی نداریم و به صورت کتبی به مدیران کل، گزارش عدم حضور مسئولین را منعکس خواهیم کرد.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع همانطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمایش کردند «مردم ولی نعمتان ما هستند»، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ما هم اکنون در واقع سر سفره مردم نشسته و باید پاسخگوی مردم باشیم.

فرماندار شادگان تصریح کرد: پاسخگویی به مکاتبات و نامه های مردم متاسفانه در برخی از ادارات با تاخیر به این فرمانداری ارسال می شود که باعث ایجاد مشکلات در برنامه های این شهرستان شده است.

وی افزود: نتیجه مصوباتی که در جلسات فرمانداری تشکیل و به دستگاه ها ابلاغ می شود باید در اسرع وقت به فرمانداری منعکس شود و حضور خود شخص مسئولین در جلسات شورای اداری، سلامت، آموزش و پرورش و ترافیک که جلسات بسیار مهم هستند ضروری است.

فرج اللهی در ادامه، با اشاره به فرارسیدن مناسبت اولین اقامه نماز جمعه گفت: بسیاری از مردم شاید در جریان خدمات و زحمات دولت نباشند، در همین راستا تریبون نماز جمعه یکی از محل های بیان خدمات و عملکرد دولت است.

وی خاطرنشان کرد: نماز جمعه حلقه اتصال بین مسئولین و اقشار جامعه است که دفاتر ائمه جمعه در طول ۳۷ سال گذشته پناهگاه فقرا و درماندگان چه در مسائل مالی و چه فکری و معنوی بوده است.

فرماندار شادگان در پایان، ایجاد انسجام و وحدت بین اقشار جامعه را نیز از کارکردهای نماز جمعه عنوان کرد و گفت: در جامعه شاید هر صنفی حصاری به دور خود کشیده باشد اما وقتی همه در صف نماز جمعه قرار می گیرند حصارها برداشته می شود و همه در یک صف قرار می گیرند.