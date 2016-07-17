نشست «زن در گفتمان سیاسی شهید بهشتی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «زن در گفتمان سیاسی شهید بهشتی» در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود. این نشست که از سلسله نشست‌های تخصصی زن، معرفت دینی، اندیشمندان معاصر است، با سخنرانی علیرضا بهشتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

همچنین فرشاد مؤمنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبا طبایی، صدیقه قاسمی پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی و ملوک السادات بهشتی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، از دیگر مهمانان و سخنرانان «نشست زن در گفتمان سیاسی شهید بهشتی» هستند.

این نشست فردا (دوشنبه ۲۸ تیر) از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن فرهنگ مرکز همایش‌های بین المللی کتابخانه ملی ایران، واقع در اتوبان حقانی غرب به شرق، بعد از مترو، بلوار کتابخانه ملی برگزار می‌شود.