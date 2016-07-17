به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد نخبگان بوشهر، علیرضا رئیسی در نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به ابلاغ آیین نامه های شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی و هنری کشور از سوی بنیاد ملی نخبگان و حمایت این بنیاد از برگزیدگان ادبی و هنری استان بوشهر اظهار داشت: این آیین نامه می تواند به عنوان یک استاندارد در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر بیان کرد: این آیین نامه می تواند در حوزه های ادبی و هنری استان این شاخص ها را به سازمان های متولی ارائه کنیم و بتوانند استانداردها را در سطح استان ارتقا بدهند.

وی افزود: باید ابتدا به صورت استانی تعدادی از افراد به عنوان برگزیده استانی انتخاب کنیم به آنها جایزه بدهیم و از بین آنها نفرات ملی را انتخاب و به بنیاد ملی نخبگان معرفی کنیم، البته هدف فقط جایزه دادن نیست، بلکه هدف این است که افراد برگزیده در سطح کشور، زمینه رشد و تعالی فرهنگ و هنر استانمان را فراهم کنند.

ایرج نبی پور عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر نیز در این جلسه گفت: در دو آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی و هنری به فرآیندها توجه شده است نه به خروجی فعالیت ها و خوبی آن این است که افراد می توانند براساس این فرآیندها برای آینده برنامه ریزی کنند و تلاش کنند تا معیارها را کسب نمایند ولی اگر بخواهیم خروجی فعالیت ها را مدنظر قرار بدهیم با این آیین نامه ها نمی توان از افراد شاخص ادبی و هنری حمایت کرد.

وی ادامه داد: برخی از هنرمندان، فیلمسازان و نویسندگان در طول حیات حرفه ای خود ممکن است فقط یک اثر شاخص در بین آثارشان باشد که تاثیرات اجتماعی زیادی داشته باشد ولی فرآیندهای مدنظر این آیین نامه ها را نداشته باشند و باید آثار آنها باید با تفکر شهودی سنجیده شود نه مقیاس های معمول، پس باید برای حمایت از این افراد نیز چاره ای اندیشیده شود.

نبی پور خاطرنشان ساخت: باید کسانی را به عنوان برگزیده و الگو برای جوانان معرفی کنیم که از لحاظ اجتماعی مقبول جامعه باشند، کسی که پا روی ارزش ها می گذارد جایگاهی ندارد.