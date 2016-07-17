کاروانسرای پیام مرند به بهره بردار بخش خصوصی تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی، بهره بردار بخش خصوصی در حضور کارشناسان صندوق احیاء، نمایندگان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی و در محل بنای حمام تاریخی قلعه و پس از انجام ارزیابی اولیه از شرایط فعلی بنا، این مجموعه را برای احیاء و بهره برداری تحویل گرفت .

مزایده واگذاری بنای تاریخی کاروانسرای پیام پیشتر توسط صندوق احیاء برگزار شده بود. صندوق احیاء در ادامه نیز بر مراحل مرمت، احیاء و بهره برداری از این بنای تاریخی نظارت خواهد داشت.

قرار است کاروانسرای پیام مرند بعد از طی مراحل مرمت با کاربری اقامتی و پذیرایی وارد چرخه بهره برداری شود.

کاروانسرای پیام مرند از جمله کاروانسراهای معروف آذربایجان است که در دوره های صفویه و مغول رونق بسیاری داشته است . بنای تاریخی پیام در یکی از روستاهای مرند و در دو فرسخی جنوب آن در فاصله ۵۴ کیلومتری تبریز به مرند واقع شده است .

کاروانسرای پیام از موقعیت مکانی سوق الجیشی بسیار مهمی برخوردار است؛ به طوری که اکنون نیز مسافران ایرانی و گردشگران خارجی که از مرز بازرگان به اروپا یا برعکس سفر می کنند، می توانند از آن استفاده کنند.

این کاروانسرا دارای سر در رفیع ، گنبد خانه – حیاط مرکزی به شکل هشتی می باشد که ورودی های اصلی به سالن های عقبی (شترخان – اصطبل) از پخ هشت ها بوده است. ساختمان کاروانسرا بشکل مستطیلی است به طول ۶۲ و عرض ۴۸ متر که جهت طول آن شرقی به غربی و در چهار گوشه آن با چهار برج مدور به قطر ۷ متر تقویت می شده است.