امام جمعه بخش دارخوین تعیین شود/ لزوم احداث مصلای جدید شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان، با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در نظام اسلامی اظهار کرد: نماز جمعه نماد و نمود دکترین حیات طیبه اسلامی بوده و باید بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به نخستین جمعه مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در نظام اسلامی به امامت آیت الله طالقانی در سال ۵۸، عنوان کرد: نماز جمعه عبادتی هفتگی با ویژگی های خاص و منحصر به فرد بوده که اثرات فردی، معنوی و اجتماعی مختلفی دارد.

امام جمعه شادگان، نماز جمعه را سنگر دین دانست و گفت: نماز جمعه سنگر دفاع از ولایت، پایداری و بالندگی به آن است و در واقع یکی از بهترین راههای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان حضور گسترده در نماز سیاسی عبادی جمعه است.

حجت الاسلام شرفی تصریح کرد: ائمه جمعه مسائل سیاسی روز را اطلاع رسانی می کنند و بهترین پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و با جذب بیشتر جوانان، این نسل جامعه را برای خدمت رسانی بیشتر به مردم و نظام در آینده آماده می کنند.

وی با تقدیر از حضور گسترده اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان در نماز جمعه شادگان، تصریح کرد: اقشار مردم، روسای دستگاه های دولتی و خصوصی خود را عضو اصلی ستاد نماز جمعه بدانند.

حجت الاسلام شرفی احداث مصلای جدید نماز جمعه این شهرستان و همچنین تعیین امام جمعه بخش دارخوین را خواستار شد.