به گزارش خبرنگار مهر، امین بهاروند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ٩٨٧ هزار و ۱۶۵ نفر در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان ویزیت شده اند، اظهار داشت: این رقم نسبت به سال ٩٤ حدود ١٠ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: یک میلیون و ۶۷۱ هزار و ۲۵۳ نفر از ویزیت شده ها در استان توسط پزشکان عمومی، ٢٢٠ هزار و ۵۴۶ نفر توسط پزشکان متخصص و ۹۵ هزار و ۳۶۶ نفر توسط همکاران دندانپزشک ویزیت شده اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان تعداد افراد بستری شده در مراکز بیمارستانی تامین اجتماعی استان را طی سال گذشته ٢٨ هزار نفر برشمرد و گفت: از این تعداد بیش از ۱۶ هزار مورد منجر به عمل جراحی شده است.

بهاروند به جراحی های بزرگ انجام شده در بیمارستان های تامین اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: «هیسکتومی ابدومنیال»، «نفروستیکتومی»، «نفرکتومی»، «ماستکتومی»، «اسپنکوتی»، «تیرونیرکتومی» و «ترمیم پارگی رباط» نمونه هایی از اعمال جراحی بزرگ در این بیمارستانها است.

وی بیان داشت: در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد بخش های CCU، NICU و ICU فعال است و NICU بیمارستان نرگس دورود نیز در هفته تامین اجتماعی امسال افتتاح خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان عنوان کرد: طرح HIS در همه مراکز ملکی استان انجام گرفته و از مزایای آن می توان به هماهنگ شدن برنامه ها با سیستم عامل های روز دنیا، حرکت در مسیر WEB BASE، بالا رفتن سرعت و امنیت اشاره کرد.

بهاروند با اشاره به اینکه طی سال گذشته در بخش درمان مستقیم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان استان بوده است، افزود: طی سال گذشته در بخش درمان غیر مستقیم نیز حدود ۱۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.