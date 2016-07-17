افتتاح پست دوم اسکله منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چراغی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر چند منظوره آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با افتتاح پست دوم اسکله بندر چند منظوره آستارا، ظرفیت عملیاتی تخلیه، بارگیری و جابه جایی کالا در این بندر مهم اقتصادی شمال کشور تا یک میلیون تن افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به عنوان یکی از مسیرهای اصلی در کریدور شمال به جنوب نقش مهمی در اقتصاد و توسعه دریامحور در جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند، افزود: با اتمام فاز بندی کامل بندر تجاری آستارا، دو میلیون تن کالا در این بندر بین المللی کشور جابه جا خواهد شد و در حال حاضر این بندر با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی و بهره گیری از یک پست اسکله کامل از چهار پست اسکله فاز نهایی، وظیفه ذاتی خود را در حوزه تبادلات اقتصادی و دریا محور به خوبی انجام می دهد.

چراغی ظرفیت فعلی بندر آستارا را ۶۰۰ هزار تن عنوان و تصریح کرد: بخش خصوصی در بندر آستارا تاکنون مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در حوزه روساخت ها و ایجاد اسکله ها، سرمایه گذاری و هزینه کرده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان ادامه داد: بخش دولتی نیز در بندر تجاری آستارا بیش از ۱۷ میلیارد تومان و در حوزه زیرساخت ها، ایجاد موج شکن ها و همچنین بخش آبخور و لایروبی سرمایه گذاری کرده است.

به گفته وی تا پایان فاز نهایی بندر تجاری آستارا و راه اندازی کامل پست های اسکله در این بندر، ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که در جدول زمانبندی تعیین شده فاز نهایی بندر آستارا، کامل احداث می شودو در راستای کمک به توسعه تبادلات اقتصادی و رونق اقتصادی کشور عملیاتی خواهد شد.

بندر آستارا نخستین بندر خصوصی کشور است و در حال حاضر ارتباط تجاری این بندر با بنادر حاشیه دریای خزر از قبیل بندر باکو در جمهوری آذربایجان، بندر اکتائو در قزاقستان، بندر ماخاچ قلعه در جمهوری خودمختار داغستان و همچنین بندر آستاراخان در روسیه برقرار است.